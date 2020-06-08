Террористы ПНС Ливии осквернили мечеть ради фейка о ЧВК «Вагнер»

В воскресенье, 7 июня, новостной аккаунт Facebook сообщил, что жители района Салах ад-Дин по возвращении в свои дома якобы обнаружили в мечети «Ан-Нафати» банки из-под свиной тушенки и надпись на стене националистического содержания. Эта провокация готовилась около трех недель при участии, предположительно, украинских националистов. Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Грубая провокация

При детальном изучении представленной информации становится ясно, что это очередная грубо слепленная провокация, сделанная, однако, при помощи «знатока» националистических движений. В первую очередь важно обратить внимание на тот факт, что район, в котором находится мечеть, оказался под контролем сил ПНС около трех недель назад. Наступление на этом участке началось 21 мая, а 22-го мечеть уже была под контролем протурецких боевиков. Очевидно, если бы надписи были уже тогда, в Сети бы фотографии появились значительно раньше.

Представителям ПНС понадобилось целых три недели, чтобы «найти» надписи в мечети. Стоит ли говорить, что мечеть является стратегическим объектом и по возможности занимается в первую очередь — с минарета можно как минимум вести наблюдение. Тот факт, что фото появились спустя три недели после установления контроля, указывает на то, что для подготовки провокации потребовалось время. Как минимум чтобы найти консервы с русскими буквами и приверженца националистических взглядов.

Одна из консервных банок, кстати, из-под трески, что по меньшей мере странно. Здравомыслящий человек не станет питаться рыбными консервами на двадцатиградусной жаре, не имея возможности воспользоваться холодильником.

Украинский след

Содержание текста оставленных надписей указывает на то, что их действительно сделал носитель русского языка. Однако русскоязычные наемники есть на стороне ПНС. Так, в апреле появилось видео, на котором украинские наблюдатели или снайперы переговариваются, записывая передвижение неких людей через оптический прицел.

Все это указывает на тот факт, что боевики при организации своих фейков, направленных против России, стали использовать консультантов украинского происхождения. Культура неонацистских организаций пользуется популярностью на Украине последние несколько лет.

Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии далеко не в первый раз стараются доказать присутствие иностранцев в рядах армии Халифы Хафтара. Данными публикациями сторонники Файеза Сарраджа стараются оправдать в глазах международного сообщества нахождение в своих рядах сирийских боевиков, которых регулярно переправляют из Идлибской зоны деэскалации турецкие военные.

С целью вызвать еще большую ненависть к России со стороны мусульман авторы фейкового сообщения опубликовали фотографию свиных консервов, которые якобы также были обнаружены ими на территории мечети. Эта атака устроена и для деморализации ЛНА, которые якобы на своей территории позволили есть свиные консервы в мечети.

Инна Николаевна из ЧВК «Вагнер»

«Украинское участие» во вбросах подтверждает и опубликованное ранее свидетельство о рождении, выданное Левченко Инне Николаевне из Стробельска (Луганская область) еще во времена УССР. Согласно опубликованной на арабских ресурсах информации, которая сопровождала фотографию свидетельства, документ принадлежит мужчине, воевавшему в рядах ЛНА. Почему у мужчины с типично Магрибским фенотипом внезапно оказались женские фамилия, имя и отчество, боевики не уточнили.

#شاهد | وثيقة و بطاقة تعريف ????لمرتزق روسي ، وجدتها قوات حكومة الوفاق في تمركزات المرتزقة الروس "فاغنر" قبل هروبهم بالعاصمة طرابلس ..#ليبيا pic.twitter.com/99enHSZkhx — Almanara Libya (@AlmanaraMedia) June 8, 2020

Таким образом, террористы попытались доказать «вмешательство» с помощью украинских документов, но не удосужились проверить их подлинность.

В попытках доказать свои обвинения и тем самым повлиять на международное сообщество террористы регулярно размещают подобные вбросы, ни один из которых так и не был подтвержден.