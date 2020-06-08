Милонов потребовал от властей возбудить против «Радио свобода» уголовное дело о клевете

Действия прозападных пропагандистских СМИ в нашей стране должны получить надлежащую оценку как правоохранительных органов, так и профессионального журналистского сообщества. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Так собеседник ФАН прокомментировал получившую продолжение историю с публикацией журналиста издания «Север. Реалии» Татьяны Вольтской, которую затем разместило на своем сайте известное своей любовью к фейкам «Радио свобода» (далее РС). Напомним, ранее, 11 апреля из-под «пера» Вольтской вышел материал о том, как в коронавирусных больницах Санкт-Петербурга процветают преступная халатность, проводятся принудительные эвтаназии и угрожают врачам. Все это якобы происходит по причине острого недостатка медицинских средств и техники, и особенно — аппаратов искусственной вентиляции легких. Источником информации стал анестезиолог-реаниматолог из центра им. Никифорова на Оптиков Петр Стеканов.

Однако прочитав свое «интервью», врач сильно удивился: ничего из вышеперечисленного он не говорил! Желая разоблачить фейк, он сделал официальное заявление, в котором опроверг всю представленную «Север. Реалии» и затем скопированную РС информацию из интервью с ним. Случай получил столь широкий резонанс, что им заинтересовалась Генеральная прокуратура.

Однако 16 мая на сайте уже самого «Радио свобода» вышла статья-продолжение, в которой ее авторы не только подставляют врача, ставшего источником «информации», но и наносят конкретные оскорбления уже правоохранительным органам, попытавшимся разобраться в ситуации и вывести лжецов на чистую воду. В этом «отчаянном порыве» нет ничего удивительного — ведь РС напрямую управляется правительственным «Агентством США по глобальным медиа» (U.S. Agency for Global Media) и содержится на деньги американских налогоплательщиков.

«Эта история уже не просто фейк-ньюс, а самая настоящая клевета, — заявил Милонов. — Врачей и их начальство обвиняют в преступлении, которого они не совершали (принудительная эвтаназия. — Прим. ФАН). По сути, это ложный донос, и за это предусмотрена ответственность. Так что на корреспондента «Радио свобода», создавшего этот материал, можно смело возбудить уголовное дело».

По мнению парламентария, преследованию должно быть подвергнуто и руководство РС.

«Не все же они спрятались в Праге, — отметил депутат. — Кое-кто должен работать в России, и за них надо взяться. Преследуют же, в конце концов, наших журналистов в США и Европе (причем за правду!) — а мы что, не отреагируем на явную клевету в адрес наших врачей? Кстати, напомню, что данное преступление карается по закону во всех цивилизованных странах, а не только в России».

Собеседник ФАН убежден, что подобными публикациями «Радио свобода» умышленно стремится дестабилизировать ситуацию внутри России. По его словам, вся деятельность этого издания направлена на то, чтобы опорочить государственные власти в стране и спровоцировать кризис недоверия к ее руководству.

«Вопрос только в том, почему мы это им позволяем? — спрашивает Милонов. — Почему голословные обвинения в адрес наших героических врачей, спасающих жизни и рискующих при этом своими собственными, остаются без надлежащей реакции? Это не должно сойти им с рук. К ответственности должны быть привлечены как сама редакция РС, так и конкретно тот самый журналист, позволивший себе столь бесстыдное вранье».

Парламентарий отметил, что не только прокуратура, но и Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом которого является Татьяна Вольтская, должен отреагировать на ее недостойное поведение.