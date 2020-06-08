Милонов потребовал от властей возбудить против «Радио свобода» уголовное дело о клевете

Действия прозападных пропагандистских СМИ в нашей стране должны получить надлежащую оценку как правоохранительных органов, так и профессионального журналистского сообщества. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Так собеседник ФАН прокомментировал получившую продолжение историю с публикацией журналиста издания «Север. Реалии» Татьяны Вольтской, которую затем разместило на своем сайте известное своей любовью к фейкам «Радио свобода» (далее РС). Напомним, ранее, 11 апреля из-под «пера» Вольтской вышел материал о том, как в коронавирусных больницах Санкт-Петербурга процветают преступная халатность, проводятся принудительные эвтаназии и угрожают врачам. Все это якобы происходит по причине острого недостатка медицинских средств и техники, и особенно — аппаратов искусственной вентиляции легких. Источником информации стал анестезиолог-реаниматолог из центра им. Никифорова на Оптиков Петр Стеканов.
Однако прочитав свое «интервью», врач сильно удивился: ничего из вышеперечисленного он не говорил! Желая разоблачить фейк, он сделал официальное заявление, в котором опроверг всю представленную «Север. Реалии» и затем скопированную РС информацию из интервью с ним. Случай получил столь широкий резонанс, что им заинтересовалась Генеральная прокуратура.
Однако 16 мая на сайте уже самого «Радио свобода» вышла статья-продолжение, в которой ее авторы не только подставляют врача, ставшего источником «информации», но и наносят конкретные оскорбления уже правоохранительным органам, попытавшимся разобраться в ситуации и вывести лжецов на чистую воду. В этом «отчаянном порыве» нет ничего удивительного — ведь РС напрямую управляется правительственным «Агентством США по глобальным медиа» (U.S. Agency for Global Media) и содержится на деньги американских налогоплательщиков.
«Эта история уже не просто фейк-ньюс, а самая настоящая клевета, — заявил Милонов. — Врачей и их начальство обвиняют в преступлении, которого они не совершали (принудительная эвтаназия. — Прим. ФАН). По сути, это ложный донос, и за это предусмотрена ответственность. Так что на корреспондента «Радио свобода», создавшего этот материал, можно смело возбудить уголовное дело».
По мнению парламентария, преследованию должно быть подвергнуто и руководство РС.
«Не все же они спрятались в Праге, — отметил депутат. — Кое-кто должен работать в России, и за них надо взяться. Преследуют же, в конце концов, наших журналистов в США и Европе (причем за правду!) — а мы что, не отреагируем на явную клевету в адрес наших врачей? Кстати, напомню, что данное преступление карается по закону во всех цивилизованных странах, а не только в России».
Собеседник ФАН убежден, что подобными публикациями «Радио свобода» умышленно стремится дестабилизировать ситуацию внутри России. По его словам, вся деятельность этого издания направлена на то, чтобы опорочить государственные власти в стране и спровоцировать кризис недоверия к ее руководству.
«Вопрос только в том, почему мы это им позволяем? — спрашивает Милонов. — Почему голословные обвинения в адрес наших героических врачей, спасающих жизни и рискующих при этом своими собственными, остаются без надлежащей реакции? Это не должно сойти им с рук. К ответственности должны быть привлечены как сама редакция РС, так и конкретно тот самый журналист, позволивший себе столь бесстыдное вранье».
Парламентарий отметил, что не только прокуратура, но и Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом которого является Татьяна Вольтская, должен отреагировать на ее недостойное поведение.
«Мы должны призвать профессиональное сообщество дать оценку подобного рода оголтелому пропагандизму, которым она занималась вместо того, чтобы заниматься хоть и критическим, но при этом объективным освещением событий в нашей стране», — резюмировал депутат.