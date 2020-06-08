Скандальный сын Елизаветы II лишится роскошного дома в Швейцарии

Лондон, 8 июня. Британский принц Эндрю выставил на продажу свой дом в Швейцарии, который он приобрел семь лет назад.

По данным британской газеты Daily Mail, принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон были вынуждены выставить на продажу дом в Швейцарии. Причиной данного решения стала задолженность в размере 6,7 миллиона фунтов стерлингов (около 580 миллионов рублей) перед бывшей собственницей дома. Супруги не смогли полностью рассчитаться перед предыдущей собственницей за дом на горнолыжном курорте Вербье, после чего она обратилась в суд с требованием взыскать задолженность.

Полная стоимость дома составляет более 18 миллионов фунтов (порядка 1,6 миллиарда рублей). По данным источников, принц готов продать дом со скидкой, так как хочет побыстрее расплатиться с бывшей владелицей.

Стоит отметить, что второй сын Елизаветы II был вынужден сложить королевские полномочия в 2019 году из-за тесных связей с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. В США Эпштейн обвинялся в создании криминальной группы, которая осуществляла сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек. При этом принц Эндрю неоднократно жаловался, что его контакты с Эпштейном мешают деятельности королевской семье и благотворительных организаций.