Захаров считает, что поправки в конституцию не дадут ЛГБТ-сообществу развращать детей

Москва, 8 июня. Моральные и этические нормы составляют основу российского государства и общества. Об этом заявил глава АНО «Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров.

В разговоре с корреспондентом «Нью Информ» эксперт прокомментировал резонансный ролик Федерального агентства новостей об усыновлении ребенка однополой парой. По его мнению, видео затрагивает актуальную тему.

«Правильный ролик, гей-брак и тема ЛГБТ вообще в России должна быть под запретом. Моральные и этические нормы в нашей стране — это одна из основ нашего государства. Чтобы лучше понимать, что такое ЛГБТ и все зло, которое оно за собой несет, рекомендую посмотреть фильм Аркадия Мамонтова «Содом», — считает Захаров.

Политолог подчеркнул, что каждый ребенок должен иметь право на полноценную семью с традиционными ценностями.

«Нужно дать право каждому ребенку в России на папу и маму, а не «родителя один» и «родителя два»! Это просто не допустимо! Соответственно, новые поправки в конституцию навсегда лишат ЛГБТ-сообщества возможности развращать наших детей и пагубно влиять на наш генофонд и рождаемость в стране», — добавил Захаров.

Ранее немецкий подросток рассказал свою историю воспитания нетрадиционной парой. Мальчик пять лет прожил со своим родным отцом и его бойфрендом, ему приходилось терпеть унижения, физическое и сексуальное насилие, передает Федеральное агентство новостей.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Изменения основного закона утвердят понятие семьи как союза мужчины и женщины.