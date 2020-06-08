Феминистка рассказала, как можно добиться снижения числа абортов в России

Санкт-Петербург, 8 июня. Запрет абортов на законодательному уровне приведет к криминализации этой сферы, чего допустить нельзя. Чтобы снизить число абортов, работать нужно на экономическом и культурном уровне и не только с женщинами, но и с мужчинами. Об этом заявила кандидат философских наук, организатор фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest Ирина Изотова.

В рамках онлайн-эфира на тему «Запрет абортов и семейные ценности. Допустима ли принудительная стерилизация людей» в Медиагруппе «Патриот» Изотова выразила мнение, что решение о процедуре аборта должно оставаться за женщиной, поскольку это, в первую очередь, ее репродуктивное право.

«Я сама считаю, что это грустная практика. Но воздействовать на закон на запретительном уровне нельзя. Криминализация абортов всегда приводит к росту материнских смертей, от этого желание делать аборт не прекращается, меньше их не становится», — подчеркнула Изотова.

Участница эфира не согласилась с предложением уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой о том, что государство не должно участвовать в абортах, данную процедуру необходимо вычеркнуть из ОМС.

«Текущее законодательство должно быть сохранено. Поддержка права на аборт должна быть на государственном уровне как базовая поддержка здоровья. <…> Если женщин не будут поддерживать правом сделать аборт безопасно и сохранить репродуктивность, как это было во время запрета абортов в СССР, проблемы этим государство не решит, просто женщины будут больше умирать», — подчеркнула эксперт.

Она также добавила, что религиозные деятели, называющие аборт убийством и призывающие к его запрету, должны вести беседы на эту тему на совещательном, культурном уровне, говорить о том, как поддержать женщину в этих условиях.

Предложение некоторых общественников переименовать процедуру аборта в «убийство нерожденного ребенка» Изотова также раскритиковала, подчеркнув, что это не изменит решение женщины, а только скажется на ее психическом состоянии.

«С чего вы взяли, что к аборту относятся, как к косметической процедуре? Для женщин это очень сложный выбор всегда, причем он обусловлен социально-экономическим положением. То есть над этим нужно работать. Посмотрите на пособия для молодых матерей-одиночек. Я не думаю, что они ради смеха делают аборт. Либо же им очень страшно. Если переименуем процедуру аборта, это окажет дополнительный стресс и психологическую нагрузку, это эмоциональное насилие. Я бы не стала этого делать. Это не удержит женщину. Это мое мнение. Просто повлияет на психологическое состояние, на благополучие женского здоровья», — отметила Изотова.

Эксперт добавила, что государство, кроме запрета, имеет огромные возможности переломить ситуацию. Начать можно, по мнению эксперта, с распространения контрацептивов, популяризации мужской контрацепции. Огромное значение имеют экономические меры поддержки женщин — увеличение пособий, поддержка матерей-одиночек и многое другое.

Изотова вновь подчеркнула, что о криминализации абортов не может быть и речи. Должна сохраниться действующая модель: до 12 недель беременности — свободный выбор, а дальше по медицинским показаниям.

Для профилактики абортов, добавила Изотова, также необходимо работать не только с женщинами, но и с мужчинами. Особенно сейчас, когда в стране сохраняется такой высокий уровень разводов. Кроме того, отметила эксперт, необходимо говорить о ценности и достоинстве женщин, в том числе, если они оказываются одни, не зацикливать женщину на том, чтобы она всегда была с мужчиной.

Подводя итог, Изотова отметила, что в России существует предубеждение, что феминизм это нечто против мужчин. Она подчеркивает, что это совсем не так. Эти женщины хотят быть в браке, хотят рожать детей. Феминизм, по ее словам, это про усиление женского достоинства и женского начала.