Мясников объяснил данные русскоязычного нью-йоркского врача об «исчезновении» коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал наблюдение своего нью-йоркского коллеги Евгения Пинелиса, заметившего, что коронавирусная инфекция, вызвавшая пандемию COVID-19, неожиданно «исчезла» из американских больниц.

Вот фрагмент заметки Евгения Пинелиса, американского врача, выходца из России, который с начала пандемии работал с зараженными коронавирусом больными:

«Непостижимым образом ковид исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые <…> бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь».

Действительно ли эпидемия в США реально идет на спад, несмотря на массовые скопления людей из-за массовых беспорядков, и каковы тут перспективы для России, поинтересовалось Федеральное агентство новостей у доктора Александра Мясникова.

«У всех, кто смотрит сегодня телевизор и видит происходящее в Соединенных Штатах, возникает вопрос: а где же этот коронавирус, куда он делся, и что это все было? Могу ответить на это так: вирус выдохся и уже не собирает свою жатву. Не стоит думать, что все это было выдумано, истина в словах Пинелиса есть. У нас в России мы наблюдаем похожую картину», — говорит Мясников.

Уже недели три в нашей стране идет достаточно резкий спад количества заболевших, приводит данные врач.

«Мы видим, как и у нас пустеют больницы, хотя сегодня в России ежедневно еще выявляют по восемь-девять тысяч положительных тестов. Но, тем не менее, больницы пустеют. Это значит — меньше тяжелых больных и практически нет умирающих. Тяжелыми остаются те, кто поступил в реанимацию с первой волной и еще долечивается», — говорит собеседник ФАН.

Такую же картину описывает и нью-йоркский врач, хотя в Нью-Йорке самый высокий уровень заболеваемости и самая высокая смертность от COVID-19, напоминает Мясников.

«Вал тяжелых больных уменьшился — это видно и здесь, у нас, и там. Это укладывается в картину, о которой я предупреждал. Я говорил, что любая вирусная инфекция, в том числе вызванная коронавирусом, живет по законам других инфекций. Сначала идет резкое распространение, но чем шире вирус распространяется, тем менее он становится вирулентным, а значит — менее опасным. Так с любой инфекцией: она приходит, достигает пика, потом спадает», — говорит медик.

Именно эту картину мы наблюдаем с COVID-19, уверен доктор Мясников.

«Мы видим сейчас такой примерно трехмесячный цикл: полтора месяца все нарастает, потом спадает и выдыхается. Отмечу, вирус выдыхается сам: ни универсального лекарства, ни вакцины от этой коронавирусной инфекции у нас нет. Она сама выдыхается, идет на спад. При этом люди продолжают передавать друг другу инфекцию, но одновременно идет распространение коллективного иммунитета, а число тяжелых больных и смертей снижается, если не считать «хвост» с периода, когда вирус был сильным и злобным, когда он еще побеждал. Надеюсь, это естественный ход событий, и следующие волны, а они неизбежны, будут проходить легче», — резюмировал Александр Мясников.

Число заразившихся коронавирусом в мире по данным Университета Джонса Хопкинса превысило семь миллионов человек. Количество умерших достигло почти 403 тысяч, выздоровело более 3,1 млн человек. США по-прежнему занимают первое место по числу выявленных зараженных и умерших: почти два миллиона заболевших и более 110 тысяч смертельных случаев.

В России с начала пандемии COVID-19 выявлено 476 658 заболевших, из них 8985 за последние сутки. 230 688 человек выздоровело, 5971 — скончался. Москва и некоторые другие регионы постепенно снимают ограничения, вызванные пандемией.