Мисмари рассказал о преступлениях ПНС Ливии за последние сутки

Бенгази, 8 июня. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари на пресс-конференции рассказал о преступлениях боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в регионе.

مباشر | مؤتمر صحفي للواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي https://t.co/BSNFYjftgz — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) June 8, 2020

«Террористы совершили еще одно преступление сегодня, 8 июня, напав на районы к западу от города Сирт. Эрдоган совершает военные и другие преступления против человечности и против воли ливийцев. Турция использует свое членство в НАТО для контроля над Ливией. Мы зафиксировали преступления Эрдогана и «Братьев-мусульман» (деятельность террористической организации запрещена в РФ. — Прим. ФАН) на западе Ливии», — утверждает Мисмари.

Он заявил, что ЛНА выступает против любых попыток оккупации, и назвал вторжение Турции наряду с поддержкой террористических формирований в Триполи грубым нарушением международного и гуманитарного права. Официальный спикер ЛНА акцентировал внимание также и на отвергнутой «Каирской декларации», которая могла бы стать большим шагом в сторону мирного урегулирования кризиса в стране.

«Наши силы работают с полной решимостью восстановить стабильность в стране в сотрудничестве с союзниками в регионе и ООН. Боевики отвергли египетскую инициативу о прекращении огня в Ливии, несмотря на ее международную поддержку. Некоторые в Мисурате видят необходимость принять каирскую инициативу, потому что это реальная возможность положить конец ливийскому кризису», — убежден генерал-майор ЛНА.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался от режима прекращения огня и перемирия с ЛНА, отвергнув тем самым возможность мирного урегулирования ливийского кризиса. Кроме того, его обращение в адрес одного из бригадных командиров ПНС прямо свидетельствует об отказе от «Каирской декларации» как мирной инициативы по завершению вооруженного противостояния между сторонами и намерении ПНС продолжать боевые действия и попытки прорыва к Сирту.

Политическую волю Сарраджа более ясно выразили боевики, подчиняющиеся триполитанскому правительству. Бандформирования ПНС подвергли обстрелу окрестности Сирта, в результате чего был разрушен жилой дом и погибли дети.

«Наши ВВС уничтожили колонну машин террористического ополчения, которая пыталась продвинуться к городу Сирт. Мы позитивно относимся к международным усилиям, и мы не будем сидеть сложа руки для защиты ливийской земли. Турецким БПЛА не удалось добиться установления какой-либо воздушной поддержки для ополченцев, потому что наши силы ответили на них», — заверил Мисмари.

В заключение он напомнил, что только из Тархуны бежали более 20 000 мирных жителей от преступлений террористических формирований триполитанского правительства — беженцев приняли города на востоке.