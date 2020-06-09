Сирия, 9 июня. Террористы попытались захватить два населенных пункта у границы между Хамой и Идлибом. Народные протесты вспыхнули в двух населенных пунктах в Дейр-эз-Зоре. 65-е совместное патрулирование Турции и РФ состоялось в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: передислоцировали дополнительные силы на юг Идлиба; отбросили боевиков, попытавшихся продвинуться в районе административной границы между Идлибом и Хамой.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании мотоцикла у блокпоста SDF**** в городе Гаранидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные бандгруппы: возобновили рейды в городе Шхиль, а также перебросили дополнительные отряды в район поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; заявили о смерти высокопоставленного полевого командира РПК на севере Ирака; столкнулись с протестами жителей в населенных пунктах Аль-Эзба и Абриха в Дейр-эз-Зоре; признались в организации взрыва в Африне.

Протурецкие силы: обнаружили заминированный мотоцикл южнее Рас аль-Айна в северной части Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): стягивала боевиков к линии разграничения с САА на границе зоны «Большого Идлиба»; подверглась атаке неизвестного дрона на севере Идлиба

ВС Ирака: сообщили об аресте около 40 террористов ИГ1 в провинции Дияла.

Российская военная полиция: провела 65-е патрулирование на севере Хасаки совместно с ВС Турции.

Провинция Дамаск

В населенном пункте Рас аль-Маара было зафиксировано сразу 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Удалось установить, что заразившиеся поддерживали общение с водителем, перевозившим грузы в Иорданию, — он имел положительный результат теста на COVID-19. Въезды и выезды из города были временно закрыты в целях предотвращения распространения инфекции. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 141 человека, 58 из которых вылечились, а шесть скончались.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки сирийский фунт впервые достиг исторического минимума в сравнении с другими мировыми валютами. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что из-за новых санкций США стоимость одного доллара стала равняться 3000 сирийским фунтам.

Информационный портал Al Nour сообщал, что ухудшение экономической ситуации привело к тому, что администрация в городах Азаз и Мареа, подконтрольных «Сирийской национальной армии», рассматривает возможность перехода к денежному обращению в валюте США и Турции.

Во второй половине дня прогремел взрыв в городе Африн, о последствиях которого все еще ничего неизвестно. Как отмечалось, бомба была заложена в одном из местных парков. Ответственность за организацию взрыва взяла на себя курдская группировка «Силы освобождения Африна».

Провинция Хомс

Накануне появились новые доказательства сотрудничества «Исламского государства» с силами международной коалиции. Один из пленных террористов в ходе допроса признался в том, что работал на британскую разведку. По словам боевика по имени Мохаммад Хуссейн Сауд, его завербовали западные военнослужащие, базирующиеся на базе «Ат-Танф». В его обязанности входило наблюдение за сирийскими и российскими военными объектами, размещенными неподалеку от Пальмиры.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части провинции продолжились обыски «Демократических сил Сирии»**** (SDF), официальной целью которых является выявление и ликвидация подпольных групп «Исламского государства». Информагентство Al Nour передает, что рейды состоялись в городе Шхиль. Кроме того, курдские боевики переправили дополнительные отряды в район нефтяного поля Аль-Омар северо-восточнее Меядина.

Позднее на контролируемой SDF территории вспыхнули народные демонстрации. Военный источник в сети Twitter (steele.maiko) заявлял о митингах в деревне Абриха. Протестующие осудили незаконный вывоз сирийской нефти США, а также потребовали обеспечить безопасность жителей в условиях постоянных вылазок, организуемых террористами «Исламского государства». Позднее также поступали сообщения о протестах в городе Аль-Эзба, участники которых требовали улучшения уровня жизни и социальных гарантий.

Прогремел взрыв в городе Гаранидж, который находится в оккупации «демократических сил». Twitter-канал (SteeleSyAA) передавал, что у одного из блокпостов SDF взорвался заминированный мотоцикл. О последствиях инцидента все еще ничего неизвестно. В установке СВУ подозреваются члены «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки боевики вооруженной оппозиции продолжили стягивать силы к границам «Большого Идлиба», готовясь возобновить боевые действия на данном направлении. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что на юг Идлиба были переброшены подкрепления оперативного штаба «Ва-харид аль-Муминин», а также прибыли конвои запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и формирования «Ансар ат-Таухид».

Со своей стороны Сирийская Арабская Армия (САА) также передислоцировала в провинцию дополнительные подразделения. Twitter-канал (Elmwrid) передавал, что военные САА прибыли в горную местность Аз-Завия.

Во второй половине дня боевики попытались продвинуться в зоне контроля сил САР, ненадолго захватив населенные пункты Аль-Фатира и Танджара в районе административной границы между провинциями Идлиб и Хама. Однако в результате оперативных действий САА террористы были отброшены на исходные позиции.

В северной части региона атаке подвергся район города Сармада, который находится в оккупации ХТШ. Медиапортал Step News Agency сообщал о том, что неизвестный дрон нанес удары по территории предприятия по производству топлива. В совершении налета подозреваются террористы одной из антиправительственных бандгрупп, базирующихся в этом районе.

Провинция Хасака

На севере Хасаки был обнаружен заминированный мотоцикл. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (SOHEB2019), транспортное средство было припарковано на окраине населенного пункта Айн-Тувеймия к югу от Рас аль-Айна. В попытке организации взрыва подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля союзников Турции.

В северной части региона прошло 65-е совместное российско-турецкое патрулирование. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что мониторинг проводился в окрестностях города Дербасия.

Во второй половине дня поступали сообщения о народных протестах в деревнях Аль-Атала, Аль-Саба Ва-Арбаиен, Сада и Аль-Ариша. Демонстранты осудили незаконную добычу и вывоз нефти силами SDF и поддерживающими их США.

Ирак

Накануне медиаресурсы, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), заявили о смерти одного из высокопоставленных полевых командиров группировки под авиаударами ВВС Турции. Военный источник в Telegram (rybar) передавал, что курдский боевик по имени Касем Анджин был убит в провинции Сулеймания на территории Иракского Курдистана. Напомним, Турция действует в данном районе в рамках операции «Коготь-3».

Тем временем в иракской провинции Дияла завершился новый этап обследования местности объединенными силами ВС Ирака и формирования «Хашд Шааби», по итогам которого были арестованы около 40 человек, обвиняемых в сотрудничестве с террористами ИГИЛ. Об этом сообщал Twitter-канал (NRT_English).

1 Организация запрещена на территории РФ.