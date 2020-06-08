Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Москва, 8 июня. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми заявил, что ситуация в США ударит по их многочисленным «придаткам» по всему миру, в том числе и по Украине.

Он указал, что Вашингтон поставил многие страны в полную зависимость, и поэтому они выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику, основываясь на курсе Соединенных Штатов. Но сейчас США показали, что не могут справиться с современными вызовами, поэтому ситуация для их сателлитов меняется кардинальным образом.

«Если Штаты слабеют, показывают, что не в состоянии решать проблемы, если у них не остается ни сил, ни денег, ни времени, что будет с этими придатками Америки, которые все свое будущее вложили в них?» — поинтересовался Кедми в эфире Iton TV.

С точки зрения эксперта, государства Восточной Европы и Прибалтики, некоторые страны Ближнего Востока и «недоразумение под названием Украина» ждут трудности в будущем. В настоящее время американцы находятся в худшем положении, а денег у них нет.

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии. Штаты, которые считают себя единственной в мире глобальной державой, не смогли устоять перед пандемией коронавируса.