Глава АРКС Леткова назвала извращением усыновление детей гей-парами

У ребенка не должно быть два папы, две мамы, родитель номер один и родитель номер два; это абсолютное извращение. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова.

Семейные ценности

Ранее ФАН выпустил видеоролик, посвященный поправкам в Конституцию РФ. И он вызвал небывалый ажиотаж. Либеральная общественность накинулась на него с различными обвинениями.

Однако Ольга Леткова, как и авторы ролика, выступила против самой идеи усыновления детей парами нетрадиционной ориентации.

«Нам нужно очень четко определиться с этим вопросом. У нас семья — это союз мужчины и женщины, как в общем-то и предлагается в поправках к конституции. У ребенка не должно быть два папы, две мамы, родитель номер один и родитель номер два. Это все извращение. Это попытка превратить наш народ в общество потребителей. Такие вещи нам не нужны», — добавила Леткова.

Напомним, в статью 72 Конституции РФ предлагается внести следующее дополнение: «Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Ранее немецкий подросток признался Nation News в том, что подвергся сексуальному насилию в однополой семье. Бойфренд отца изнасиловал подростка, причем показаниям потерпевшего так никто и не поверил.

Крах института семьи

Член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич отметил, что видеоролик заставил россиян задуматься о том, насколько важно не допустить усыновления нетрадиционными парами детей.

«Это очень важно. Ролик ФАН очень нужный, востребованный и правильный. У нас люди начинают осознавать негативный эффект только тогда, когда удается на пальцах объяснить, что же на самом деле происходит. С учетом того, как живет и движется весь мир, что к власти могут прийти люди, которые отстаивают чуждые нам ценности, в России запросто могут возникнуть однополые браки. И эти пары начнут усыновлять детей, которые вышли из депрессивных семей. У них уже исковерканная психика, да и генетика в силу регулярных алкогольных и наркотических приемов», — пояснил Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что однополые браки в России — это крах института семьи и духовно-нравственных отношений.

«Этот ролик очень нужен. Необходимо до людей донести недопустимость гей-браков в России», — заключил Франц Клинцевич.

Как сообщает Kp.ru, московская полиция ищет семью, в которой отец-транссексуал приучает 8-летнего сына носить женскую одежду.