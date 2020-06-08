Москва, 8 июня. Жаркая и сухая погода не окажет существенного влияния на активность коронавирусной инфекции. Об этом заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

«Дело в том, что она (жара — Прим. ФАН) почти никак не влияет. Я не думаю, что будет сильное влияние. Посмотрите, что происходит в Бразилии: сильного влияния не будет», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что коронавирус является респираторной инфекцией, которая наиболее активно распространяется в замкнутых помещениях, а не на улице.

«Человек на улице этот вирус, в общем, не получает, только при близком контакте», — подчеркнул Зверев.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 402 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 476 тысяч случаев, около шести тысяч человек скончались. Более 230 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.