Сирия, 8 июня. Пленный террорист ИГ1 заявил о сотрудничестве с британской разведкой в Хомсе. «Силы освобождения Африна» организовали взрыв в городе Африн. Антикурдские народные протесты возобновились на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из солдат убитым в результате атаки террористов в Южном Идлибе.

«Исламское государство»1: сотрудничало с британской разведкой в Хомсе.

Курдские вооруженные бандгруппы: взяли на себя ответственность за организацию взрыва в городе Африн; столкнулись с протестами жителей в нескольких деревнях в южной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Поступила информация о взрыве в городе Африн на северо-западе Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Huseyinbozan), сработало СВУ, заложенное на территории парка Махмудия. Никаких сведений о возможных пострадавших пока не поступало. О причастности к установке бомбы заявил оперативный штаб курдской группировки «Силы освобождения Африна», члены которой преследуют цель нанесения как можно большего урона союзникам Турции. Отмечается, что взрыв был направлен на позиции протурецких сил.

Как известно, территория кантона Африн перешла под контроль поддерживаемых Анкарой формирований в результате кампании «Оливковая ветвь» весной 2018 года. После ее завершения курдские боевики заявили о начале операции «Гнев оливок».

Провинция Хомс

Появились новые доказательства связи ИГИЛ1 и международной коалиции. Один из пленных террористов «Исламского государства» по имени Мохаммад Хуссейн Сауд рассказал о сотрудничестве с британской разведкой. По информации агентства новостей SANA News, джихадист сообщил о том, что был завербован британскими военными в целях наблюдения за сирийскими и российскими военными объектами на территории САР. В частности, Хуссейн Сауд «работал» в районе Пальмиры. По словам террориста, его снабжали всем необходимым — деньгами, телефонами и техникой. Отмечается, что первая встреча боевика с военнослужащими Великобритании произошла на территории американской военной базы «Ат-Танф», которая располагается в оккупированной 55-километровой зоне.

Провинция Идлиб

Появилась информация о последствиях вооруженных столкновений между террористами и военнослужащими Сирийской Арабской Армии (САА), развернувшихся на юге Идлиба. Так, по данным Telegram-канала (directorate4), один сирийских солдат погиб, еще несколько получили ранения. Сведений о потерях в рядах террористов пока не поступало.

Напомним, несколько часов назад боевики попытались занять населенные пункты Аль-Фатир и Танжара, которые находятся у линии разграничения с правительственными войсками. Тем не менее преуспеть на данном направлении радикалам не удалось — сирийские солдаты оттеснили их на исходные позиции.

Таким образом, террористы в очередной раз пренебрегли соблюдением режима прекращения огня, который был введен в Идлибской зоне деэскалации в рамках российско-турецкого соглашения от 5 марта.

Провинция Хасака

Как и в Дейр-эз-Зоре, в Хасаке возобновились демонстрации гражданских лиц. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что на митинги вышли жители населенных пунктов Аль-Атала, Аль-Саба Ва-Арбаиен, Сада и Аль-Ариша в южной части региона. Протестующие осудили антинародную политику «Демократических сил Сирии»**** (SDF), выступающих при поддержке Соединенных Штатов. Участники демонстраций перекрыли дороги, а также закрыли свои магазины, чтобы привлечь внимание курдской администрации к проблеме. Жители также требуют прекратить вывозить из страны нефтепродукты, добываемые на сирийских месторождениях.

Напомним, на прошлой неделе подобные митинги прошли в городе Аш-Шаддади — они обернулись убийством одного из гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.