Депутат ГД Федоров считает, что ролик ФАН подчеркнул важность защиты семейных ценностей

Москва, 8 июня. Нашумевший ролик ФАН о голосовании по поправкам в конституцию говорит о важности сохранения традиционных ценностей. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Напомним, видео, рассказывающее об усыновлении мальчика гей-парой, вызвало большой общественный резонанс. Парламентарий уверен, что ролик заставил людей обсуждать важную тему, передает «Слово и дело».

«Да, насколько я понимаю, это хороший ролик. Он, конечно был жесткий, но об этом и речь. Поправки в конституцию как раз помогают решить ту проблему, о которой говорится в ролике. Ведь мы бы реально к этому пришли, через год-два-три уже бы у нас были такие семьи», — считает Федоров.

Он напомнил, что соответствующая поправка в конституцию запретит усыновление детей нетрадиционными парами.

«Если два человека любого пола захотят заключить союз не семейного характера, никто им не мешает пойти к нотариусу и заключить бизнес-союз, имущественный-союз, а вот семья — это все-таки воспитание детей. И конечно недопустимо, чтобы воспитанием детей занимались люди нетрадиционного характера», — подчеркнул депутат Госдумы.

Доводы ЛГБТ-сообщества о том, что ребенку лучше в однополой семье, чем в детском доме, опроверг рассказ немецкого подростка. Мальчик пять лет прожил со своим отцом и его бойфрендом, подвергаясь эмоциональному и физическому насилию. Воспитание нетрадиционной парой кончилось для подростка изнасилованием, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Изменения основного закона затрагивают множество сфер, в том числе закрепляет понятие семьи, как союза мужчины и женщины.