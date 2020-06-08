Следственный комитет устанавливает новых причастных к аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Норильск, 8 июня. Следственный комитет продолжает устанавливать лиц, которые могут быть причастны к аварии в Норильске. Представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что экологии нанесен серьезный урон.

Кроме того, следственные органы выясняют, были ли предприняты ответственными лицами в сфере ГО и ЧС достаточные меры и насколько своевременно.

Напомним, что 29 мая из резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске вылилась почти 21 тысяча тонн дизельного топлива. В воду попали около 15 тысяч тонн нефтепродукта.

По факту инцидента возбуждены три уголовных дела, в том числе и по статье «халатность».

Сотрудники следственных органов допросили уже более 150 свидетелей, включая работников ТЭЦ, чиновников, спасателей. В рамках уголовных дел назначены экспертизы. По одному из дел уже есть обвиняемый — начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3, он задержан.