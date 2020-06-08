Тысячи американцев вышли поддержать движение #blacklivesmatter в Вашингтоне. ФАН-ТВ

В минувшее воскресенье протесты, прокатившиеся по всей Америке, перетекли и на улицы Вашингтона. Сообщается, что тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Соединенных Штатов, останавливаясь перед зданиями Конгресса, Казначейства США и Белого дома.

Протестное движение, позиционирующее себя как борьбу против расизма и полицейской жестокости, началось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после того, как его задержали полицейские. Действия одного из офицеров, который придавил шею Флойда ногой, многие сочли жестокими и недопустимыми.

Отметим две вещи. Во-первых, как показало вскрытие, Флойд скончался не в результате удушья, а от ряда факторов: проблемы со здоровьем сердца, одновременного наличия в крови алкоголя и наркотиков, стресс, который, в совокупности с первыми двумя пунктами, и привел к летальному исходу.

Во-вторых, участники протестов умалчивают о самой личности Флойда. Джордж Флойд (к слову, являвшийся порно-звездой) к моменту задержания проходил обвиняемым как минимум по 9 уголовным делам.

Пять из них: 1998 год — попытка кражи; 2002 од — незаконное посягательство на собственность; 2002 год — хранение наркотиков, осужден на 30 дней ареста; 2002год — хранение наркотиков, приговорен к 8 месяцам лишения свободы; 2005 год — хранение наркотиков, 10 месяцев лишения свободы.

В 2007 году Флойд осуществил попытку вооруженного ограбления с группой лиц по предварительному сговору. Ворвавшись в дом к беременной женщине, он направил на ее живот пистолет, потребовал рассказать, где хранятся драгоценности. Затем скрылся с награбленным. Осужден в 2009 году на 5 лет лишения свободы. Есть даже неподтвержденная информация, что у ограбленной им женщины впоследствии из-за сильнейшего стресса случился выкидыш.

Напомним, что массовые акции протеста, охватившие многие города США, во многих случаях переросли в акты грабежей и мародерства. Сейчас подобные выступления перенеслись в Европу и сопровождаются схожими лозунгами — коренное население обвиняется в расизме, национальные герои (например, в Бельгии) объявляются врагами не белого населения, их памятники оскверняются и даже уничтожаются.