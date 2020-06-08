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Постройневшая Лолита восхитила поклонников новым образом

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Постройневшая Лолита восхитила поклонников новым образомМосква, 8 июня. Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала поклонникам новый образ, который изумительно подчеркивает ее стройную фигуру.

С момента введения режима самоизоляции Лолита полностью преобразилась, избавившись от лишних килограммов.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном коротком облегающем платье с глубоким декольте. Образ дополняли колготки и красные туфли на высоких каблуках. Снимок является частью рекламной акции, в которой приняла участие певица.

«Завтра вы узнаете все!» — говорится в подписи к снимку.

Постройневшая Лолита восхитила поклонников новым образом

Поклонники певицы бурно отреагировали на снимок. Фотографию сопровождали восторженные комментарии фанатов, которые не поскупились на комплименты. При этом многие подписчики не могли поверить в преображение певицы. Они задались вопросом, как Лолите удалось настолько похорошеть. Сама певица не скрывает, что своим преображением она обязана консультациям врачей.

«Лолита стройная какая!» — пишет djurain99.

«Лолита как всегда сногсшибательна», — отмечает zakharova50.

«Вау, вот это шикарная женщина», — восхищается tokareva7171.

«Какая вы красивая», — признается ma_lina364.

«Вот это постройнела!» — отмечает elenaelena6530.

Ранее Лолита рассказала, что ей удалось заметно похудеть благодаря помощи эндокринолога. По ее словам, диете предшествовала сдача анализов, что позволило установить, какие именно продукты следует исключить из рациона.

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