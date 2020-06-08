ЛНА уничтожила автобус с турецкими офицерами в Сирте

Сирт, 8 июня. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и турецкие интервенты несут потери в результате продолжающихся попыток наступления на город Сирт. Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщает об уничтожении трех гаубиц, двух танков и шести военных автомобилей террористических группировок ПНС в результате нанесения удара ВВС ЛНА по расположению артиллерийской роты противника.

Кроме того, армия фельдмаршала Халифы Хафтара ликвидировала в ходе боев за Сирт автобус с турецкими офицерами, прибывшими на территорию североафриканского государства для участия в боевых действиях на стороне триполитанского режима Файеза Сарраджа. Интервенты из Турции продолжают оказывать военную поддержку ПНС, провоцируя дальнейшее обострение внутриливийского кризиса, в том числе и принимая непосредственное участие в провокациях против ЛНА. Отмечается, что транспортное средство помимо турецких военных перевозило сирийских террористов-наемников, переправленных в Ливию Анкарой.

Также сообщается, что автобус ПНС Ливии был уничтожен, в то время, как он находился на марше в направлении ливийского города Сирт, который, несмотря на призыв египетских властей ввести с утра сегодняшнего дня режим прекращения боевых действий, по-прежнему подвергается атакам со стороны террористических группировок, захвативших Триполи.

Напомним, ранее Египет предложил «Каирскую декларацию», согласно которой предполагалось прекращение огня с 6 часов утра сегодняшнего дня. Эта инициатива была направлена на возобновление диалога по мирному политическому урегулированию в Ливии, ее поддержали ряд ведущих мировых держав, таких как Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, а также Европейский союз и Лига арабских государств. Однако главарь ПНС Файез Саррадж отдал приказ продолжить наступление на населенные пункты Аль-Джуфра и Сирт, что можно расценивать, как прямое игнорирование миротворческого призыва международного сообщества.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что Палата представителей Ливии выразила благодарность главе Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси за его инициативу, направленную на объединение ливийского народа и прекращение кровопролития, а также на предотвращение турецкого военного вмешательства во внутренние дела североафриканской страны.