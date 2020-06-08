Масленников оценил прогноз Всемирного банка по падению экономики из-за COVID-19

Всемирный банк прогнозирует сжатие экономики на 5,2% — по оценкам специалистов, это самый глубокий спад со времен Второй мировой войны. Как будет проходить восстановление экономики, и почему «коронавирусный кризис» экономисты сравнивают с самой большой трагедией XX века? На эти вопросы ответил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Всемирный банк обнародовал доклад «Перспективы мировой экономики» за июнь 2020 года. В документе отмечается, что пандемия COVID-19 оказала шоковое воздействие на мировую экономику. Аналитики банка прогнозируют ее снижение на 5,2% вместо роста на 2,5%, как ожидалось в январе.

Экономист и политолог Никита Масленников отметил: пока прогноз Всемирного банка «достаточно средний». Его оценки укладываются в интервал ожиданий, который разные международные команды аналитиков предсказывали, начиная с апреля.

«Прогноз гуляет. Думаю, можно будет ориентироваться, когда Международный валютный фонд (МВФ) будет корректировать свой прогноз. Пока у него было — минус 3,5%, и уже был анонсирован пересмотр в худшую сторону», — сказал Никита Масленников в комментарии ФАН.

Директор департамента изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан Косе не исключил пересмотр прогноза в сторону дальнейшего ухудшения в будущем. Никита Масленников, комментируя ожидания аналитиков, отметил: рецессия по итогам первого квартала серьезно затронет зарубежные экономики.

«В мировой экономике все далеко не благостно. Второй квартал будет с очень серьезными провалами в Соединенных Штатах, в Еврозоне. В Японии мы видим спад ВВП уже два квартала подряд, и поэтому они впервые с 2015 года попали в рецессию. Это уже точная, четкая квалификация по всем классическим критериям. Вообще считается, что, если наблюдается падение два квартала подряд, будет констатирована рецессия. В ней окажутся по итогам первого полугодия зарубежные экономики мира, которые создают где-то не менее 80% глобального ВВП», — объяснил экономист.

Самый главный вопрос здесь: как будет проходить восстановление мировой экономики после «коронавирусного кризиса»? Масленников считает, что ждать резкого отскока вверх не стоит.

«V-образной траектории мы не увидим. Скорее всего, это будет какой-то гибрид между буквами V и L. Некоторые говорят, что экономика будет восстанавливаться по траектории, которая напоминает логотип фирмы Nike. «Nike-образное восстановление». Если это так, то по году в целом можно предположить, что ситуация будет, как предсказывает Всемирный банк», — отметил эксперт.

Аналитики не зря в своих прогнозах упоминают ситуацию в экономике времен Второй мировой войны, отметил Масленников. Эти параллели стали проводить с момента, как страны, одна за другой, начали вводить карантинные ограничения.

«Характер этого кризиса не классический: весь механизм его «вползания» в экономику связан не с традиционными проблемами, а с «отключением» экономик. Примерно так, как это происходит в условиях военных действий. Кто-то занял чью-то территорию, кто-то начал эвакуироваться и прекратил производство, а кто-то потерял производственные мощности. Резкий шок, сжатие предложения — сегодняшние коронавирусные последствия сильно напоминают эффект моментального выключения значительной части экономики. Поэтому проводят такие параллели», — сказал Никита Масленников.

Но у кризиса, вызванного пандемией, есть существенное отличие от кризиса, в который погружаются страны после войны. Масленников считает, что в случае с COVID-19 мировая экономика сможет восстановиться гораздо быстрее.