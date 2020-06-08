Путин поручил МЧС мониторить оказание помощи пострадавшим от пожаров и паводков

Москва, 8 июня. Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ обязано обеспечить мониторинг своевременного оказания помощи людям, пострадавшим от паводков и природных пожаров. Соответствующее поручение 8 июня дал российский лидер Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Мониторинг ликвидации последствий таких ЧС теперь также входит в перечень задач министерства.

Президент также поручил российскому правительству решить вопрос с выделением из бюджета средств для ремонта жилых домов и социально значимых социальных объектов в Забайкалье, пострадавших 13 мая нынешнего года в результате сильного ветра.

Кроме того, кабмину необходимо профинансировать и восстановление дорог в Республике Коми, разрушенных весенним паводком.