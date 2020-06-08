Сенатор Круглый отреагировал на отмену режима самоизоляции в Москве

Москва, 8 июня. Снятие режима самоизоляции в Москве, а также отмена электронных пропусков могут привести к новым вспышкам заболевания коронавирусом. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

По его словам, отменять ограничительные меры, которые были введены в столице и регионах страны, преждевременно. В беседе с «Парламентской газетой» Владимир Круглый заметил, что в Москве и Московской области количество заболевших COVID-19 не снижается, «а в некоторых даже наблюдается рост».

«Снимать ограничения пока рановато. <...> После отмены ограничений люди снова потянутся в Москву — на работу вахтовым методом или просто транзитом. В результате количество заразившихся в столице может увеличиться», — сказал Владимир Круглый.

По его словам, сохранять самоизоляцию нужно до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в сопредельных со столицей регионах не стабилизируется. Владимир Круглый считает, что необходимо оставить пропускной режим и контролировать въезжающих в Москву. С точки зрения сенатора, это позволит избежать второй волны коронавируса.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня в Москве прекращается действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, в столице значительно снизился уровень распространения инфекции, это позволяет отменить режим самоизоляции и другие ограничительные меры. В столице отменят пропускной режим, график прогулок для пожилых, начнут работать НИИ, общественные организации, киностудии, а также салоны красоты.