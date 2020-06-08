Блогер Суворкин раскрыл новые подробности смерти телеведущей Норкиной

Москва, 8 июня. Теле- и радиоведущая Юлия Норкина могла скончаться не из-за инфаркта, а в результате самоубийства. Эту версию обосновывает блогер Антон Суворкин.

В Сети продолжаются обсуждения причин смерти супруги телеведущего Андрея Норкина. Первоначально сообщалось, что смертельный исход был вызван инфарктом.

Однако Суворкин уверен в том, что женщина скончалась не из-за этого. Видеоблогер записал специальный ролик, обвинив СМИ в распространении ложных сведений.

«Это факт: дети нашли ее в доме. Это не какие-то домыслы, а чистая правда», — подчеркнул Суворкин.

Блогер утверждает, что Норкина свела счеты с жизнью после того, как узнала про якобы измену супруга. По мнению блогера, внешне суицидальные намерения могут не проявляться, и наличие четверых детей не помеха в данном случае, передает издание «Дни.ру».

Близкие Норкиной не подтверждают данную информацию. Ее супруг уже высказался по поводу того, что в СМИ появляется недостоверная информация.