Ионов прокомментировал нарушение прав журналистов в ходе освещения митингов в США

С начала беспорядков в США от действий представителей правопорядка пострадали десятки журналистов — их задерживают в прямом эфире, обстреливают резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом, избивают и опрыскивают из перцовых баллончиков. Непростые обстоятельства работы представителей СМИ Федеральному агентству новостей прокомментировал вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов.

«К сожалению, сейчас журналисты, которые освещают события в США, погромы и акции неповиновения, находятся в группе риска, — заявил Александр Ионов в разговоре с ФАН. — Полиция применяет спецсредства, и мы видим, что сотрудники правоохранительных органов применяют их в отношении журналистов. Сотрудники СМИ страдают не по чистой случайности».

Правозащитник привел примеры ранения американских журналистов резиновыми пулями — атака со стороны полицейских велась прицельно. В другой раз полиция применила слезоточивый газ против корреспондента «РИА Новости» Михаила Тургиева — агентство уже потребовало от властей США расследовать инцидент и привлечь полицейских к ответственности.

Требования о расследовании обстоятельств нападения американских представителей правопорядка на журналистов предъявило правительство Австралии: оператор съемочной группы Channel 7 News Тим Майерс и репортер Амелия Брейс получили по очереди удар щитом в живот и дубинкой по спине от полицейских. Известно, что двое полицейских, участвовавших в инциденте, на время проведения расследования переведены на административные должности.

Пострадали журналисты, фотографы и съемочные группы AFP, TF1, VICE News, DW, Fox News, CBS, WAVE3 News и других СМИ. Сегодня во время прямого включения из Сиэтла во время столкновений протестующих и полицейских граната со слезоточивым газом попала в репортера телеканала MSNBC Джо Линг Кент.

«Весь мир и международные организации обеспокоены нарушением законных интересов и прав журналистов, которые освещают протесты в США и получают серьезные увечья от целенаправленного действия полиции», — отметил Ионов.

Добавим, что в ОБСЕ также возмутились применением силы против журналистов в США: представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в открытом заявлении призвал американские власти обеспечить безопасность работников СМИ. По его словам, роль свободной прессы должна быть защищена, а у журналистов должна быть возможность свободно освещать происходящие события, не сталкиваясь с насилием, арестами или запугиванием со стороны представителей правопорядка.

Напомним, массовые беспорядки в США начались после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

После смерти Флойда в крупнейшем городе Миннесоты разгорелся настоящий бунт: протестующие стали крушить машины, бить витрины и поджигать магазины. На фоне массовых беспорядков в городе начали орудовать мародеры. Некоторые местные полицейские принялись выражать солидарность с протестующими, вставая перед ними на колено.