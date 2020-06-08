Феминистка Ольга Липовская объяснила, что могло бы решить проблему абортов в РФ

Санкт-Петербург, 8 июня. Мужчина не имеет права влиять на решение женщины об аборте. Такое мнение высказала в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» феминистка Ольга Липовская.

«Трудно представить, как влиять. Детей заводят, когда между мужчиной и женщиной имеется договоренность по этому поводу. Если женщина не хочет детей, то мужчина не имеет права вмешиваться в ее решение», — уверена популярный журналист и переводчик.

Такое же мнение она распространяет и на ситуацию по поводу беременности в результате случайной связи, когда женщина не хочет, а мужчина желает оставить ребенка себе. И в этом случае, считает Липовская, у мужчины нет права настаивать на своем решении и искать возможности обязать свою партнершу родить ребенка.

«Если речь об инкубаторе — да, а тут речь о женщине — человеке. Почему она должна быть инкубатором? — задается вопросом феминистка. — Если суррогатное материнство — тут договор. Мужчина участвует в процессе создания ребенка, но природа ущемляет его права. Женщина подает на алименты, если ей нужны деньги на воспитание ребенка. Здесь речь об ответственности, а не о праве».

Бороться с абортами нужно не запретами, уверена спикер ФАН. Важнее, по ее мнению, грамотное половое и сексуальное воспитание и образование.

«Оба партнера должны понимать последствия секса».

Проблему в этой области Липовская видит в том, что образованию в этой сфере отношений между полами препятствуют «религиозные структуры».

«У нас церковь противится тому, чтобы детей просвещали, как пользоваться контрацептивами».

Она рекомендует ввести сексуальное образование в школах.

По мнению феминистки, принуждение не является рациональным решением проблемы абортов.

«Запрет на аборты никогда не являлся стимулом для повышения рождаемости. Оно происходит в том обществе, где люди уверены в будущем своих детей, а у нас этого нет. Рождаемость вообще анахронизм, — считает журналист. — Мы говорим не о рождении, а о количестве младенцев.»

Вся риторика по поводу абортов, отметила спикер ФАН, сводится к обвинению, что женщина убивает ребенка.

«Нет! Она убирает зародыш, который не стал человеком, — уверена феминистка. — Мозг не формируется у зародыша до 14 недель, у младенца уже есть сознание. Вопрос, в каком сроке можно прерывать беременность, долго обсуждался, в США говорили, например, что и до 38-й недели можно».

Как представитель феминистского движения, Ольга Липовская считает, что проблему абортов, как и ряд других проблем отношений между полов, могла бы решить программа «позитивной дискриминации» — квот на равное занятие должностей мужчинами и женщинами в структурах государственного управления, в управлении компаний, да и вообще всех сферах деятельности, традиционно считающихся мужскими.