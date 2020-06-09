В ДНР и ЛНР оценили вероятность повторения событий 2014 года

Донецкая и Луганская народные республики привели свои вооруженные силы в полную боевую готовность после резкого роста интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Киев в свою очередь в одностороннем порядке отказался от участия в ранее согласованном консультативном совете при Минской политподгруппе, задачей которого должна была стать выработка предложений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Согласно официальной статистике, которая, как правило, ниже реальной, с начала года только на территории ДНР в результате боевых действий погиб 21 военнослужащий и 4 гражданских лица. Ранения получили 64 человека, 26 из которых — мирные жители, в том числе 7 женщин и 6 детей.

Что ждет народные республики Донбасса? Собеседники Федерального агентства новостей поделились своими прогнозами и опасениями.

Новая война вероятна

Основатель батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Ходаковский с позывным «Скиф» рассмотрел тенденции, затрагивающие экономику народных республик.

«Сейчас такой период, что делать прогнозы имеет смысл только по экономическому направлению, — констатировал он. — Здесь основные тенденции уже обозначились: торговая блокада с Украиной, отмены которой в обозримом будущем ждать не приходится. И интеграция с Россией, которая будет иметь свою специфику ввиду подсанкционности нашей продукции».

В целом, по мнению собеседника ФАН, в Донбассе ожидается некоторый спад производства, причины которого кроются в ограниченности рынков сбыта и низкой конкурентоспособности.

«Сокращение численности рабочих мест гарантированно приведет к оттоку трудоспособного населения и повышению напряженности в обществе. Поэтому, на мой взгляд, подход должен быть не совсем рыночным: он должен содержать в себе больше элементов ручного управления с учетом специфики Донбасса», — отметил Ходаковский.

Что касается военной и политической составляющих, то здесь четкого прогноза, по мнению основателя «Востока», быть не может.

«Пресловутый политический ветер сейчас очень непредсказуем, — пояснил собеседник ФАН. — Дорожной карты нет, накапливаются как противоречия, так и понимание, что из тупика нужно выходить. А поскольку мы имеем дело не с долговременной судебной тяжбой, а с полноценной войной, то этот инструмент разрешения патовой ситуации не только возможен, но и вероятен».

Спусковым крючком может послужить любой серьезный повод, считает Ходаковский.

«В полномасштабную войну может неожиданно перерасти очередное прибегание Киевом к военной активизации для продавливания политических интересов», — отметил он.

Возврат к 2014 году невозможен

Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что повторение событий 2014 года маловероятно.

«В военном отношении ничего не поменяется: как были обстрелы, так они и будут продолжаться, — уверен он. — Будет позиционная, вялотекущая война, с периодическими провокациями украинских силовиков».

Военный эксперт объяснил это системой оплаты в украинской армии: если ведутся боевые действия, то военнослужащим ВСУ платят «боевые», а если все тихо и спокойно — им это финансово не выгодно. Поэтому сами ВСУ провоцируют народную милицию республик, чтобы зарабатывать на этом деньги.

«Кроме того, Украина таким образом будет напоминать Западу, что здесь якобы идет «вооруженная агрессия РФ», поэтому Киеву нужно помогать, — подчеркнул Марочко. — Эту карту очень выгодно использовал Порошенко, а теперь и Зеленский».

Впрочем, народные республики сегодня готовы отразить любую агрессию, уверен собеседник ФАН. Событий, подобных тем, что произошли в 2014 году, по его мнению, не будет. Тогда защитники Новороссии были ослаблены, им нечего было противопоставить украинской армии. С тех пор все изменилось, считает Марочко.

«Мы постоянно находимся в боевой готовности. Вы наверняка видели заявление Леонида Пасечника: он привел военнослужащих Народной милиции ЛНР в полную боевую готовность», — отметил он.

Эксперт убежден, что если Украина решится на активные боевые действия, то Россия обязательно поддержит республики.

«Тут уже около ста тысяч человек получили российские паспорта, стали гражданами России. РФ будет защищать своих граждан, и в случае войны вопрос будет стоять о государственности самой Украины. Проводить геноцид, как это было в 2014 году, ей никто не позволит», — заявил Марочко.

В экономическом плане Украина и Донбасс демонстрируют разнонаправленное движение, отметил Марочко. Киев давно уже «не тянет» транши МВФ: одними кредитами он лишь гасит другие. Это никак не способствует стабилизации украинской экономики и росту политического авторитета Владимира Зеленского. Уровень жизни населения на Украине будет продолжать снижаться, добавил эксперт.

В свою очередь вся экономика ДНР и ЛНР ориентируется на Россию, подчеркнул эксперт.

«Экономически у нас все настроено на сближение с Россией, со многими российскими предприятиями подписаны совместные договора. Республики идут в сторону полной интеграции с РФ. Благодаря стараниям украинских политиков мы будем все больше удаляться от Киева, — уверен Андрей Марочко.

«Война закончится на наших условиях»

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью ФАН, давая свой прогноз на годы вперед, заявил, что будущее Донбасса он видит только в составе России. При этом обстановка на линии соприкосновения продолжает оставаться крайне напряженной.

«Как обычно — война. Вчера под вечер были бои, и ночью, и дальше… Вся информация прошла по военным сводкам», — констатировал Безсонов.

Нелегко жителям народных республик и в социально-экономическом плане: война здесь накладывается на ряд ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

«Конечно, люди устали, напряженность в обществе есть, — признал собеседник ФАН. — Но люди за шесть с лишним лет привыкли к самой большой трудности в виде войны, поэтому коронавирус ушел на второй план. Патриотизм у наших людей на очень высоком уровне. Кроме того, у жителей Донбасса высокая гражданская сознательность — это часто отмечают иностранные журналисты».

По словам замминистра информации ДНР, жители республик даже в трудные времена поддерживают друг друга, облагораживают свои города, следят за чистотой. Даже «зайцев» в общественном транспорте, как правило, не встретишь.

«Все идет своим чередом. Я уверен, что война закончится. Может быть, в следующем году, причем на наших условиях!» — спрогнозировал Даниил Безсонов.

Конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.