В Госдуме и Совете по правам человека оценили идею запрета абортов на уровне регионов

Санкт-Петербург, 8 июня. Перспективу запрета абортов в отдельно взятых регионах оценили в Государственной думе и Совете по правам человека.

Депутат Государственной думы, член комитета по здравоохранению, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина считает, что, хоть Россия очень разная страна, данный вопрос нужно регулировать на федеральном уровне.

«Мы живем в одной стране, этот вопрос нужно решать на федеральном уровне. Мы все очень разные, 85 регионов, мы многонациональная страна, у каждой нации свое отношение к абортам. Но я категорически против запрета абортов. У нас должно быть единое законодательство».

Заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора также высказалась категорически против запрета абортов на региональном уровне.

«Сейчас законодательство Российской Федерации едино для всех территорий, в том числе и в предоставлении медицинских услуг. Представьте, что мы скажем, что в отдельно взятом регионе какую-то медицинскую помощь оказывать не нужно, потому что мы считаем, что эта медицинская помощь в регионе неуместна. Аборт — это медицинская помощь», — настаивает она.

Кроме того, Киркора раскритиковала идею выведения абортов из системы ОМС.