Долинский эмоционально отреагировал на слухи о самоубийстве Юлии Норкиной

Известный советский и российский актер, телеведущий Владимир Долинский назвал слухи о том, что Юлия Норкина долго болела и совершила суицид, «позором и подонством».

Заслуженный артист РФ в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей весьма эмоционально отреагировал на слухи о возможных причинах смерти жены телеведущего Андрея Норкина Юлии.

Согласно одной версии Норкина долгое время болела (онкологическое заболевание), согласно другой, — она покончила жизнь самоубийством.

«Я не хочу все эти глупости, эти пошлости, этот сволочизм мусолить, — заявил Долинский. — О разных болезнях, о самоубийстве... Это позор и «подонство», вот что я могу сказать!»

5 июня стало известно о кончине супруги Андрея Норкина, ведущего общественно-политического ток-шоу «Место встречи», которое выходит в эфир на канале НТВ, — теле- и радиоведущей Юлии Норкиной. Причиной смерти был назван инфаркт.

Церемония прощания с журналисткой состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино 6 июня, во время которой Норкин попросил не делать фотографий. При этом он сам позже выложил в социальных сетях снимок жены в гробу.

Ранее о том, что версия о самоубийстве Юлии не соответствуют действительности, в комментарии ФАН заявил другой друг семьи, хорошо знавший покойную.