Кучера рассказал о тяжелых последствиях коронавируса

Москва, 8 июня. Популярный актер и ведущий Оскар Кучера рассказал о последствиях заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

Он признался, что шесть дней просто лежал, так как была высокая температура, «а потом еще неделю отходил». По словам актера, ему до сих пор тяжело дышать полной грудью.

«И до сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть. При том, что у меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять — либо это психосоматика, либо что-то другое. В общем, надо показаться будет доктору», — сказал Оскар Кучера в эфире радио Kp.Ru.

Сейчас у актера нет работы, так как временно закрыты телешоу, кино и театры, поэтому Кучера проводит как можно больше времени с детьми.

В начале июня Оскар Кучера рассказал, что вместе с семьей переболел коронавирусом. По словам ведущего, он почувствовал первые симптомы болезни в майские праздники. Тест на коронавирус показал положительный результат у всей семьи.

Ученые из Гонконга ранее выяснили, что основными распространителями коронавирусной инфекции нового типа являются «суперраспространители». Они провели исследование и выяснили, что 70% зараженных вообще не передают вирус, а 80% случаев заражения инфекцией происходит по вине 20% носителей, которые и стали главными переносчиками инфекции.

Как напоминает телеканал «360», лекарства для лечения коронавирусной инфекции будут производить в Дубне.