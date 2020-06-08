Екатеринбург, 8 июня. В Свердловской области возобновляется работа магазинов площадью до 400 квадратных метров. Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ», — пояснил губернатор.

Он также добавил, что возобновить свою работу смогут только те магазины, которые способны обеспечить безопасность своих сотрудников и покупателей. Куйвашев подчеркнул, что режим повышенной готовности и другие ограничения, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, продлены в Свердловской области до 15 июня.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает семи миллионов человек. От коронавирсуа погибло более 402 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 476 тысяч случаев, умерли около шести тысяч человек. Более 230 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.