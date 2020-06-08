Синоптики предупредили россиян о 42-градусной жаре

Москва, 8 июня. Аномально жаркая погода на юге России будет держаться с 8 по 13 июня, в отдельных регионах температура воздуха достигнет 42 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

«На юге Европейской территории России 8–13 июня сохранится жаркая погода: в Волгоградской области максимальная температура днем [достигнет] 30–35 градусов тепла, что на 6–9 градусов выше нормы, 12–13 июня 35–40 градусов выше нуля; в Астраханской области 35–42 градуса, что на 7–9 градусов выше нормы», — говорится в сообщении.

В Ростовской области, а также Краснодарском и Ставропольском краях в этих числах прогнозируют от 30 до 35 градусов тепла, а в республиках Северного Кавказа — 29–36 градусов.

Тепло обещают и в других районах страны. Наиболее прохладно будет в Кировской области в Приволжском федеральном округе. Там в период с 8 по 11 июня максимальная температура воздуха днем составит 25-31 градус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о волне аномального тепла и отметил, что в жаркую погоду стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью, особенно пожилым людям, передает газета «Взгляд».

В мае синоптики зафиксировали температурный рекорд на Урале и в Сибири, сообщает Ura.ru. Глобальная температура в последнем весеннем месяце в этих регионах была на 0,63 градуса выше средней.