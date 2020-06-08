Москва, 8 июня. Причастность Украины к крушению рейса MH7 очевидна, считает глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

По его словам, Совместная следственная группа (ССГ) в Нидерландах продолжит игнорировать доказательства вины киевских властей в авиакатастрофе, поскольку изначально проявила ангажированность.

Бородай уверен, что истинной целью ССГ является не установление истины, а обвинение России любым способом, что выгодно Украине и Западу, передает телеканал «Царьград».

«Тем более что вина Украины в значительной степени уже доказана, потому что она не закрыла воздушное пространство над той территорией, где идут бои с применением авиации. Это вина очевидная», — подчеркнул глава «Союза добровольцев Донбасса».

Он также добавил, что на Западе просто не могут себе позволить обвинения в адрес Украины, поскольку это политически невыгодно. Поэтому следствие занимается тем, что выискивает обвинения против России.

Напомним, малайзийский Boeing потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года, все пассажиры и члены экипажа погибли. По версии ССГ, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшей российской армии. При этом следствие продолжает игнорировать доводы и аргументы российской стороны.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить данные с украинских радаров, а также передала данные со своих радаров и документацию, доказывающую, что ракета была запущена с территории, подконтрольной Украине. Эти сведения так и не были приложены к делу, что еще раз свидетельствует о политической заинтересованности следствия.