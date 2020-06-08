Дандыкин объяснил, почему Запад ревнует Россию к ее Северу



Русский Север постоянно становится объектом пристального внимания стран Запада: это не только самые широкие «врата в Россию», но и чрезвычайно перспективный с точки зрения экономики регион. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление главы оборонного комитета палаты общин Великобритании Тобиаса Эллвуда о том, что наиболее серьезной проблемой для безопасности Крайнего Севера является развитие сотрудничества между Россией и Китаем на арктическом направлении. При этом английский политик отметил, что делать различие между двумя «этими странами» не стоит, и с «американской точки зрения» их стоит рассматривать как единый союз.

«Насколько выясняется, у Китая действительно есть интересы в Арктике, — считает Дандыкин. — Один ледокол, насколько известно, китайцы купили на Украине, а теперь вот разворачивают программу по строительству собственного ледокольного флота. Все это свидетельствует о наличии серьезных планов на Крайнем Севере».

Что же касается возможного союза между РФ и КНР, то он, по словам военного эксперта, волнует даже не столько Великобританию, сколько Соединенные Штаты.

«Не случайно же президент США Дональд Трамп желает пригласить российского лидера Владимира Путина, а также глав Южной Кореи и Индии на встречу «Большой семерки», не позвав при этом Китай (первую державу мира по некоторым вопросам) — так он хочет разобщить нас», — уверен собеседник ФАН.

Учитывая темпы роста ледокольного флота как в РФ, так и в самой КНР, Северный морской путь, по мнению Дандыкина, может стать круглогодичным — и Китай с разрешения России обязательно этим воспользуется для отправки своих грузов максимально выгодным для себя способом.

«И как раз это более всего волнует западноевропейские страны и Соединенные Штаты, — считает капитан первого ранга. — И поэтому под разными предлогами они будут пытаться блокировать Северный морской путь и заставлять другие страны отказываться от него. Уверен, что с этой целью будет активно разыгрываться «экологическая карта» — экологическая катастрофа в Норильске станет предметом политических спекуляций на международном уровне».

Военный эксперт отметил, что Россия рассматривает Северный морской путь как часть своих внутренних вод, любое прохождение судов по которым должно согласовываться с ней и приносить пользу национальному бюджету. Однако Запад ведет кампанию за то, чтобы он был признан частью «мирового достояния» — как, впрочем, и вся Арктика в целом.