Координатор движения «За жизнь!»: Аборты — одна из причин мужского алкоголизма

Санкт-Петербург, 8 июня. Мужчины не менее серьезно страдают от постабортного синдрома. Об этом заявил координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
«Мужчины не менее серьезно страдают от постабортного синдрома. Я думаю, что одна из причин того же алкоголизма среди мужского населения — это в том числе постабортный синдром. Если нет детей, если дети погибли до рождения, то нет и цели чего-то добиваться в жизни, поэтому проще смотреть футбол по телевизору и общаться с друзьями. Детей нет, ради кого стараться? Здесь все взаимосвязано», — говорит он.
Кроме того, координатор общероссийского движения «За жизнь!» отметил, что изначально феминистки были против абортов.
«Исторически феминистское движение считало аборт одним из методов сексуальной эксплуатации женщин. Изначально феминистки были категорически против абортов. Но в США в 60-е годы определенные силы, которые хотели легализовать аборты, завербовали наиболее влиятельные феминистские организации. С этого момента они стали оплотом права на аборт, хотя на самом деле это право ударяет по самой женщине, не давая ей раскрыться в качестве матери, позволяет мужчине эксплуатировать женщин, сделать свое дело и скрыться», — говорит Чесноков.