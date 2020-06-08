Координатор движения «За жизнь!»: Аборты — одна из причин мужского алкоголизма

Санкт-Петербург, 8 июня. Мужчины не менее серьезно страдают от постабортного синдрома. Об этом заявил координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Мужчины не менее серьезно страдают от постабортного синдрома. Я думаю, что одна из причин того же алкоголизма среди мужского населения — это в том числе постабортный синдром. Если нет детей, если дети погибли до рождения, то нет и цели чего-то добиваться в жизни, поэтому проще смотреть футбол по телевизору и общаться с друзьями. Детей нет, ради кого стараться? Здесь все взаимосвязано», — говорит он.

Кроме того, координатор общероссийского движения «За жизнь!» отметил, что изначально феминистки были против абортов.