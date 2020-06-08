Саррадж не планирует визит в Россию в ближайшее время

Триполи, 8 июня. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не планирует прилетать в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел ПНС Ливии Мухаммеда Сиялу.

«У господина Сарраджа нет запланированного визита в Россию», — резюмировал Сияла.

Ранее в арабском издании Al-Arabiya сообщали о том, что глава ПНС Ливии Файез Саррадж в ближайшее время отправится в Москву.

Напомним, делегация триполитанского правительства уже наносила визит в Москву — глава МИД России Сергей Лавров провел деловую встречу с заместителем председателя Президентского совета, заместителем председателя ПНС Ахмедом Майтигом и главой МИД ПНС Мухаммедом Сиялой. В рамках переговоров стороны обсудили вопрос освобождения российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно удерживаемых в Ливии на протяжении года.

Глава российского внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на возможности налаживания дипломатических отношений, но при условии безоговорочного возвращения россиян на родину. Лавров назвал удерживание Шугалея и Суэйфана в Триполи главным препятствованием в нормализации взаимодействия между сторонами.

Напомним, Максима Шугалея и Самер Суэйфана похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года и поместили их в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига» без предъявления официальных обвинений. Глава Высшего государственного совета ПНС Ливии Халед аль-Мишри назвал причиной задержания нелегальное присутствие социологов в Ливии, что опровергли журналисты канала Libya 24, опубликовав подтвержденные визы россиян.