Женева, 8 июня. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По сего словам, в последнее время фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации в странах Евросоюза, однако в мировом масштабе положение ухудшается.

«ВОЗ получила сообщения о семи миллионах случаях заражения коронавирусом в мире и 400 тысячах умерших. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем инфекции стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 402 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 476 тысяч случаев, около шести тысяч человек скончались. Более 230 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.