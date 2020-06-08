Конкурс в общественные советы стартует 15 июня

Москва, 8 июня. Общественная палата РФ объявила конкурс для желающих стать членами общественных советов при ряде государственных органов. С 15 июня по 3 июля 2020 открыт прием документов от лиц, которых выдвигают некоммерческие организации страны, сообщает Общественная палата.

В настоящее время более 160 человек могут стать членами советов при федеральных агентствах и министерствах страны.

Для того, чтобы стать участником, необходимо авторизоваться на сайте os.oprf.ru. Далее потенциальный кандидат должен заполнить анкету и приложить отсканированное представление организации, которая его выдвигает.

Затем надо распечатать и подписать перечисленные на сайте документы и отправить по указанному адресу.

В Общественной палате обратили внимание, что вносить изменения в анкетные данные возможно с 15 июня по 3 июля 2020 года до 18.00. Оригиналы подписанных документов принимаются до 10 июля.

Напомним, что основная цель формирования общественных советов — контроль над деятельностью органов федеральной власти, включая рассмотрение значимых для страны нормативных актов, оценку эффективности госзакупок.