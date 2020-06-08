Психолог рассказал, почему ролик ФАН о геях-усыновителях поднял важнейшую проблему современной России

История о восьмилетнем мальчике, которого папа-транссексуал одевает в платьице, оказалась реальностью. И теперь многие из интернет-пользователей взглянут на ролик Федерального агентства новостей, где гей-пара, усыновляя ребенка, хочет одеть его в женскую одежду, совсем по-другому. Об этом рассказал нашему изданию психолог Сергей Зуев.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов начали проверку жалобы москвички, которая познакомилась в Сети с пользователем с женским ником. Однако в ходе общения выяснилось, что собеседником москвички оказался мужчина-транссексуал. Также он рассказал, что воспитывает сына и заставляет его ходить по дому в девичьей одежде.

Новость вызвала резонанс среди пользователей соцсетей и экспертного сообщества. А ведь эти же люди совсем недавно называли скандальным ролик ФАН о поправке в Конституцию РФ, закрепляющей понятие брака как «союза только между мужчиной и женщиной». Ролик набрал миллионы просмотров, но был подвергнут критике со стороны ЛГБТ-сообщества, которое заявило, что такой ситуации, чтобы гомосексуалисты одевали мальчика в женские платья, в принципе быть не может. Но вот случилось.

«Сначала общественность кричит о толерантности, а потом ужасаются детям в юбках. Это настоящая двуличность. Еще на прошлой неделе все кричали, что не может такого быть. И вот вам. Все может. Просто ЛГБТ-сообщество склонно скрывать и замалчивать такие эпизоды. Они создают плохую рекламу для их движения. На детей, по сути дела, им плевать», — отметил Зуев.

Напомним, профессор социологии Техасского университета Марк Регнерус в 2012 году сделал достоянием общественности результаты двухлетнего исследования в научном журнале Social Science Research, в рамках научного проекта «Новые структуры семьи» (NFSS) он провел исследование на тему «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения».

Было выяснено, что склонность к суициду проявилась у 12% воспитанников лесбийских пар и 24% детей из гомосексуальных семей. Отметим, в традиционных полных или неполных семьях такой показатель составляет всего 5%. Относительно уровня безработицы цифры тоже варьируются: 28% и 20% у детей, воспитанных лесбиянками и гомосексуальными парами, и от 8% до 13% — в обычных семьях. Особенно заметна разница в уровне сексуального насилия. От него страдают 23% детей в лесбийских парах, 10% в гей-семьях и 2% детей из традиционных семей.

Собеседник нашего издания отметил, что ФАН в своем ролике затронул серьезную тему, на которую долго никто не обращал внимания. И сейчас на волне обсуждения ролика и конституции внимание к таким историям будет завышено.

«Не надо смеяться над этой проблемой. Это важно. Просто представьте себе, что в женское платье будут одевать вас. И вы ребенок, и ваша психика ломается, и потом ваша жизнь становится ужасной. А все потому, что два человека с отклонениями захотели себе уюта и исполнения своей мечты», — добавил Зуев.

Между тем такие общественные деятели и защитники ЛГБТ, как Илья Варламов, рассказывают в своих видеоблогах о том, что детям прекрасно живется в семье гомосексуалистов, основываясь на неких немецких исследованиях, опубликованных в 2010 году. Такие ролики набирают сотни тысяч просмотров. Например, в последнем видео он объясняет, что такие дети нисколько не чувствуют себя ущемленными.