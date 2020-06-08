США поставили Европу под угрозу ядерной войны с Россией

В Европе боятся того, что США захотят развернуть на территории европейских членов НАТО новые ракеты средней и меньшей дальности, что сейчас создаются американцами. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

Диалог с Россией

РФ — сосед Североатлантического альянса, и НАТО нужно вести диалог с российской стороной, в частности, в вопросе контроля над вооружениями. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Россия подтверждает свою силу, много вкладывает в свои военные возможности, в частности, в ядерный потенциал, все это на фоне кризиса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД. — Прим. ФАН)… Мы отвечаем на это и не оставили никаких сомнений в том, что альянс готов защитить союзников. Но Россия — наш сосед, она не исчезнет, мы считаем, что надо вести диалог с Россией, в частности, в вопросе контроля над вооружениями. И я, как норвежский политик, знаю, что с Россией можно вести переговоры, можно заключать соглашения», — заявил Йенс Столтенберг на презентации стратегии НАТО на период до 2030 года.

США поставили под угрозу Европу

По мнению Юрия Лямина, Соединенные Штаты своим выходом из договоров по ограничению и контролю за вооружениями ставят в очень неудобное и неприятное положение своих европейских союзников. Потому, что тот же ДРСМД заключался для обеспечения разрядки и уменьшения угрозы ядерной войны в Европе.

«Естественно своим выходом из договора США вновь подогревают напряженность. В том же направлении идет и решение США выйти из Договора по открытому небу. Как можно заметить, США последовательно выходят из договоров по контролю и ограничению вооружений. Тут ведь ДРСМД был не первой и не последней жертвой. Просто в США сильные позиции у тех, кто считает, что США имеют такое преимущество над другими странами, что все эти договора только связывают и ограничивают дальнейшее развитие американской военной мощи», — считает Юрий Лямин.

По мнению военного эксперта, действия Соединенных Штатов по отказу от ранее заключенных соглашений ведут ко все большей дестабилизации ситуации в мире. Сложившаяся общая тенденция вызывает тревогу.

«В Европе, очевидно, боятся того, что США захотят развернуть на территории европейских членов НАТО новые ракеты средней и меньшей дальности, что сейчас создаются американцами. Это может привести к резкому скачку напряженности, так как это будет прямая угроза против нашей страны. И мы, соответственно, должны будем отвечать на эти угрозы», — заключил Юрий Лямин.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.