Всемирный банк предупредил о рекордном падении мировой экономики

Москва, 8 июня. В текущем году мировую экономику ждет рекордное снижение на 5,2%, вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе. С таким прогнозом выступили специалисты Всемирного банка.

Эксперты ВБ указывают, что влияние пандемии COVID-19 и карантинных мер по сдерживанию новой коронавирусной инфекции на мировую экономику было резким, масштабным и шоковым. В результате экономика планеты погрузилась в глубокую рецессию.

Согласно данным, представленным в докладе банка «Перспективы мировой экономики», спад на 5,2% станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года. Восстановление мировой экономики по прогнозу ВБ ожидается в 2021 году. Рост мирового ВВП, по прогнозу банка, составит 4,2% (в январе рост ожидался на уровне 2,6%).

Помимо этого, в ВБ ожидают, что падение совокупного ВВП развитых стран по итогам 2020 года составит 7%, в государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах - на 2,5%.

«Это первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет», — подчеркнул в банке.

Эксперты финансовой организации полагают, что труднее всего приходится странам, которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования, а также тем, где пандемия приняла особенно тяжелый характер.

Директор департамента изучения перспектив экономического развития банка Айхан Косе заметил, что все последние события спровоцировали беспрецедентный по своей стремительности и резкости пересмотр прогнозов роста мировой экономики в сторону понижения.

Он не исключил, что ВБ, возможно, еще предстоит пересмотреть прогнозы роста в сторону дальнейшего понижения, что в свою очередь означает, что директивным органам стоит быть готовыми принять дополнительные меры стимулирования деловой активности.

Что касается ВВП России, то по прогнозу Всемирного банка в 2020 году, он снизится на 6%. По мнению экспертов, это вызвано скачком заболеваемости COVID-19 и падением на мировом рынке нефти. В 2021 году российская экономика, по прогнозу, начнется восстанавливаться.