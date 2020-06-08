Врач призвал петербуржцев не снижать настороженность на фоне ослабления мер безопасности

Санкт-Петербург, 8 июня. Поэтапное снятие ограничений в российских регионах не отменяет угрозу заражения коронавирусной инфекцией. Эксперты отмечают необходимость соблюдение мер защиты, передает издание «Невские новости».

С 8 июня в Петербурге возобновляется работа непродовольственных магазинов площадью не более 400 квадратных метров. При этом торговые центры остаются закрытыми.

Поэтапная отмена коронавирусных ограничений не означает, что угроза распространения инфекции полностью нейтрализована. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что снижение заболеваемости не является поводом для массового «празднования», так как нельзя исключать новой волны коронавируса.

Доктор медицинских наук кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексей Егоров отметил, что в настоящее время число выписываемых из больниц пациентов меньше, чем количество выявляемых случаев заболевания, поэтому не стоит расслабляться.

«Гулять нужно обязательно, но с соблюдением всех мер предосторожности. Лучше выехать на дачу или за город. Что касается магазинов, то лучше заказывать онлайн, если есть такая возможность», — пояснил он.

Кроме того, Егоров советует россиянам продолжать использовать медицинские маски, а также регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

«Ни в коем случае нельзя снижать настороженность. Маска должна быть обязательной при входе в закрытое помещение», — добавил доктор.

В свою очередь директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал несколько советов, которые позволят укрепить иммунитет и защититься от коронавируса. Эксперт рекомендовал отказаться от курения табака, а также увеличить физическую активность.

Кроме того, Викулов призывает не отказываться от ношения масок и перчаток, так как соблюдение мер безопасности является существенной защитой от инфекции.