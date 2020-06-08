Джихадисты продолжают совершать нападения в Нигерии при поддержке Турции

Абуджа, 8 июня. Джихадисты совершили нападение на военную базу на северо-востоке Нигерии в субботу 6 июня, как стало известно из сообщений СМИ 8 июня. Погибли шесть нигерийских военнослужащих.

Боевики, предположительно члены радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» (организация, запрещенная в РФ), напали на военную базу в деревне Ауно, расположенной в 25 километрах от города Майдугур, 6 июня в 17:30. Террористы использовали грузовики, оснащенные пулеметами. После двухчасового боя нигерийские солдаты были вынуждены отступить. Прежде чем боевиков вытеснили с воздуха силы ВВС Нигерии, они успели разграбить склад с оружием и сжечь здания.

Район, где произошло нападение, неоднократно становился мишенью боевиков. Как правило, террористы атакуют военных, хотя их также обвиняют в агрессии против гражданского населения. 11 февраля 2020 года джихадисты убили как минимум 30 путешественников, которые остановились на ночлег в Ауно, а также похитили женщин и детей.

Есть подозрения, что исламские группировки в некоторых странах Африки поддерживает Турция.

В мае 2014 года Аднан Танрыверди, отставной генерал и бывший главный военный помощник президента Турции Эрдогана, опубликовал статью, в которой была раскрыта связь между турецкими властями и террористическими группировками в Африке. Отставной генерал заявил, что Турция должна рассмотреть эффективные меры по защите исламских группировок в Центральноафриканской Республике, Мали и Нигерии.

Затем в этом же году в сеть просочилась информация о том, что национальная авиакомпания Турции Turkish Airlines и турецкое правительство, якобы, были причастны к передаче оружия «Боко харам». Таким образом, правительство Эрдогана начало оказывать материальную поддержку вооруженным джихадистским группировкам в тех африканских странах, которые были ранее обозначены помощником президента Танрыверди.

Согласно информации, опубликованной нигерийским онлайн-изданием The Will 26 ноября 2019 года, Турция находится под следствием нигерийских вооруженных сил по обвинению в поставке оружия боевикам «Боко харам». Кроме того, в декабре 2019 года Служба национальной безопасности Нигерии арестовала трех террористов, в том числе двух турецких граждан, прилетевших в Нигерию из Турции на самолете Turkish Airlines. Все трое обвиняются в связях с Исламским государством1 (организация, запрещенная в РФ), которой боевики «Боко харам» присягнули на верность еще в марте 2015 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.