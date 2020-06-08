Ко Дню России в Крыму поделятся экономическими успехами в условиях санкций

Ко Дню России в Крыму проведут пресс-конференцию и посвятят ее достижениям республики в народной дипломатии, гармонизации межнациональных отношений и международной экономической деятельности, передает корреспондент Федерального агентства новостей. О том, чем может похвастаться российский Крым в условиях санкционных мер со стороны ведущих стран мира, расскажут представители комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям, Госкомитета по делам межнациональных отношений (Госкомнац РК), Южного регионального Центра поддержки экспорта, ГБУ РК «Дом дружбы народов», Министерства экономического развития Республики Крым.

«В 2020 году санкции продолжают влиять на развитие полуострова, мешают полноценному установлению экономических связей, развитию полномасштабного делового сотрудничества, и стороннему наблюдателю может показаться, что у Крыма нет никаких шансов на участие в мировых экономических процессах, — объясняют организаторы конференции. — Мы расскажем, так ли все плохо на самом деле».

В конце мая постпредство России при Организации Объединенных Наций (ООН) провело видеоконференцию заседания Совета безопасности ООН. Украина и США отказались в ней участвовать, да и остальные европейские страны продолжали общаться с прежним лексиконом, говоря о Крыме со словами «аннексия», «нарушение прав человека» и «санкции». Кроме того, в очередной раз европейцы не поленились обсудить вопрос о нарушении прав крымских татар.

«Западные страны избрали путь непризнания результатов референдума, включая введение экономических санкций в отношении России и Крыма, информационную блокаду, искажение в СМИ объективной обстановки в Крыму, — говорят в Госкомитете Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям. — Поэтому в условиях напряженной геополитической ситуации, информационной войны против России мы стремимся развеять ложное недоверие и мифы о Крыме, искусственно создаваемые рядом западных государств».

Одним из инструментов борьбы с информационной блокадой и санкциями в Крыму называют методы народной дипломатии.

В Крым стали ездить европейские депутаты и бизнесмены

Политики, представители бизнеса и общественных деятелей приезжают в Крым с 2014 года, несмотря на санкции и запреты. Номера крымских отелей за эти годы бронировали для делегаций из Японии, Испании, Франции, Норвегии, Германии, США, Австрии, Швеции, Люксембурга, Нидерландов, Израиля, Сербии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Турции, Индии, КНР, Вьетнама, Казахстана, Украины, Южной Осетии других стран. Когда Госкомитет по делам межнациональных отношений проанализировал состав делегаций, оказалось, что в 2014-2015 годах в Крым чаще приезжали обычные граждане, а потом полуостров стали посещать представители политических партий, бизнеса, общественные деятели, депутаты местных, земельных парламентов, депутаты бундестага. Европейцы, у которых есть своя аудитория, контакты с представителями верхних эшелонов власти и возможность транслировать объективную информацию о реальном положении дел в Крыму.

«Многие из них посещали Крым неоднократно, отмечая при этом позитивные изменения. Их регулярные визиты положительно влияют на общественное мнение в Европе, и официальные власти уже не могут не считаться с этим», — отмечают в Госкомнац РК. — Да и в средствах массовой информации линия постепенно меняется и акцент все-таки делается на том, что Крым — российский. После визитов каждой делегации в Крым очень много публикаций появляется в средствах массовой информации, социальных сетях».

Разумеется, МИД Украины отслеживает каждую европейскую делегацию: ряд крымских партнеров в Германии, а также европейских журналистов и блогеров получили статус персоны нон грата на Украине, сегодня им угрожает уголовное преследование. Но, как считают в Крыму, диалог между народами на уровне простых людей в условиях развития социальных сетей и возможностей прямого общения заблокировать уже невозможно.

В том, что крымские темы вызывают в Европе ажиотаж, на полуострове не сомневаются. Общественный деятель и политик с 32-летним стажем Вилли Вимер провел прямое включение из Крыма, — за пять дней его видео собрало 2,5 млн просмотров и положительные комментарии соотечественников. Другой политик — Андреас Маурер — организовал митинги против санкций в отношении РФ у Бранденбургских ворот, а представители народной дипломатии Норвегии регулярно рассказывают о своем опыте поездок в Крым на конференциях и лекциях в своей стране — к неудовольствию проправительственных СМИ.

Иностранные проекты в Крыму — не миф

Европейцы рискуют не только ездить в Крым, но и вкладывать инвестиции в крымские проекты. Так немец Борис Кемпф запускает дайвинг-школу и строит коттеджи в Черноморском районе, норвежец Хендрик Вебер открыл в Москве туристическую фирму с крымским направлением, а объединение фирм Турции, Австрии, Германии будет строить в Крыму экологически чистые дома.

В Германии дружественная Крыму организация «Русская весна» заботится о русских воинских захоронениях, а в России проводятся любительские хоккейные матчи между командами ФРГ и Республики Крым. «Клубы друзей Крыма» действуют в 30 странах, в том числе, Норвегии и Германии, на стадии регистрации находятся объединения в Австрии, Швейцарии.

«Активную деятельность по налаживанию международных связей ведут национально-культурные объединения республики. Греки, армяне, азербайджанцы, болгары, немцы, евреи, эстонцы, чехи и многие другие установили прямой диалог со своими соотечественниками. Эти контакты, несмотря на санкции и информационную войну, невозможно разрушить», — говорят в Госкомнац РК.

Подробнее о жизни Крыма в условиях санкционной международной политики расскажут на онлайн-конференции «Экономические санкции или Международный заговор? Наш ответ!» 10 июня на площадке международного мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым. Предварительно свое участие подтвердили председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель, министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев, директор АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Наталья Серова.