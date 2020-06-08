Координатор движения «За жизнь!» назвал феминизм «оплотом права на аборт»

Санкт-Петербург, 8 июня. Феминистское движение является оплотом права на аборт, который, в свою очередь, ударяет прежде всего по самой женщине. Об этом заявил координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков в эфире онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

Чесноков выступил с критикой феминизма. По его мнению, эта идеология не дает женщинам раскрыть свои материнские качества и позволяет мужчинам использовать прекрасный пол.

«Изначально феминистское движение было против абортов. Но в США в 60-е годы, когда определенные силы решили легализовать аборты, оно искало, на какую социальную группу можно опереться, чтобы произвести это действие, и завербовало наиболее влиятельные феминистские организации. И с этого момента, с 1970 года, произошел сильный переворот в этом смысле. Феминистские организации стали оплотом права на аборт, хотя на самом деле это право ударяет прежде всего по самой женщине, не давая ей раскрыться в качестве матери и позволяя мужчинам эксплуатировать женщину, то есть сделать свое дело и скрыться. А ответственность пускай женщина несет», — пояснил он свою позицию.

Эксперт отметил, что его движение помогает женщинам, которые оказались в подобной жизненной ситуации, но считает, что основная поддержка им должна оказываться со стороны государства.

В качестве примера, на который могли бы опереться власти, Чесноков привел программу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предусматривающую помощь ребенку в течение первой тысячи дней его жизни.

«Это, собственно, 270 дней до рождения + 365 + 365, то есть 9 месяцев до рождения и два года после. Они [эксперты ВОЗ] посчитали, что если помощь не будет оказана в эти дни, то значительно больше ресурсов придется тратить потом. Мы считаем, что государственная политика в сфере профилактики абортов должна строиться на вот этом тезисе», — резюмировал спикер.

В рамках онлайн-эфира Чесноков также заявил, что аборты в России необходимо запретить на законодательном уровне, поскольку общество не готово к свободе в данном вопросе.