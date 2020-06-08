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«Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана готовы остановить провокацию террористов ХТШ в Идлибе

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«Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана готовы остановить провокацию террористов ХТШ в Идлибе

Сирийский спецназ генерала Сухейля аль-Хасана готовит контрудар, который сорвет планы боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба. О провокациях и попытке контрнаступления боевиков в гористом районе Джебель аз-Завия — в материале Федерального агентства новостей.

Новый удар по Танджаре

Обстановка на юге Идлиба накаляется — террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) вновь нанесли удар по деревне Танджара, вступив в бой с Сирийской Арабской Армией и частями ополчения. Медиаресурсы боевиков, связанные с оперативным штабом «Ва-Харид аль-Муминин», сообщают, что боевикам удалось захватить Танджару и деревню Аль-Фатира, якобы взяв при этом в плен высокопоставленного офицера САА (его имя не называется). По данным агентства Step News, боевики пытаются развить наступление западнее, в районе населенного пункта Аль-Манара в долине Аль-Габ. Впоследствии стало известно, что Танджара не была захвачена — боевики встретили серьезное сопротивление и откатились, потеряв убитыми более 30 человек.

Сирийские военные на позициях в районе Танджары.

Новая вылазка боевиков может положить конец трехмесячному перемирию в Идлибе. Турция так и не выполнила условия московских соглашений, подписанных 5 марта Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, — боевики не покинули «демилитаризованную зону» к югу от трассы М-4 и с негласной поддержкой Турции блокировали совместное российско-турецкое патрулирование на трассе М-4.

«Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана готовы остановить провокацию террористов ХТШ в Идлибе

Утром 8 июня стало очевидно, к чему привели попытки Турции сохранить под своим контролем Идлиб, — пользуясь контролем над М-4, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» спешно перебросили десятки «джихад-мобилей» для атаки в районе Танджары.

Турецкое безволие

Турция в очередной раз сделала все, чтобы помочь террористам, — так же, как это происходило в ходе зимней кампании САА. Перемирие, предложенное Москвой и поддержанное Башаром Асадом ради прекращения кровопролития и стабилизации обстановки для мирного населения в Идлибе, террористы с позволения Турции использовали, чтобы восстановить силы и нарастить доступный парк боевой техники. Анкара оказалась полностью неспособна выполнить взятые на себя еще в 2018 году обязательства по расформированию радикальных группировок в Идлибской зоне деэскалации — или же просто не захотела этого сделать.

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» с переданной им Турцией боевой техникой, зима 2020 года.

В начале мая террористы провели разведку боем, на короткое время захватив Танджару и после отступив под ударами САА. В районе Джебель аз-Завии не прекращались провокации боевиков. Теперь боевики вывели противостояние на юге Идлиба на решительный этап.

По данным корреспондентов агентства ANNA News, в попытке контрнаступления на юге Идлиба принимают участие наиболее радикальные террористические группировки, в том числе боевики «Хурас ад-Дин», связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). Российские военные корреспонденты отмечают, что сейчас для Турции — самый подходящий момент продемонстрировать свою готовность к борьбе с терроризмом и нанести удар боевыми БПЛА в спину атакующим боевикам. Однако реакции турецкой стороны до сих пор нет.

Турция сделала все, чтобы террористические группировки сохраняли контроль над Идлибом.

Сухейль остановит террористов

Между тем атака террористов открывает отличную возможность для удара бойцам 25-й дивизии специального назначения САА, известной как «Силы Тигра» — по прозвищу своего военачальника, генерала Сухейля аль-Хасана. Значительные силы «Сил Тигра» сосредоточены в районе Маарет ан-Нумана, подкрепления к ним поступали в течение всей недели.

Сейчас генерал Сухейль аль-Хасан является самой серьезной угрозой для террористов к югу от трассы М-4, считает военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин – всего один успешный удар «Сил Тигра» в западном направлении позволит вымести боевиков из демилитаризованной зоны.

«Боевики сами нарушают перемирие, Турция не смогла выполнить свои обязательства, а значит боевиков они не контролируют. Ситуация развязывает Асаду и Сухейлю руки для локальной операции против «Хурас ад-Дин» и продвижения в Джебель аз-Завия», — заявил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Борис Рожин напомнил: разговоры о силовой зачистке демилитаризованной зоны к югу от М-4 идут уже давно, однако Москва строго придерживалась соглашений, заключенных Путиным и Эрдоганом, ожидая решительных действий от Турции.

Россия продолжает настаивать на исполнении Турцией своих обязательств по Идлибу.

«Возможны локальные успехи у боевиков, но в вскоре мы увидим ту же картину, что и раньше — наращивание присутствия авиации, которая будет день-два-три обрабатывать наступающие силы, которые после потерь уже не в состоянии даже удержать то, что заняли. То же самое происходило во время предыдущей вылазки боевиков», — напомнил собеседник ФАН.

На текущий момент известно, что в результате ударов сирийской авиации по боевикам в районе Танджары были уничтожены по крайней мере три боевика «Хурас ад-Дин».

Турция не остановит «Тигра»

Сирийская армия не станет привлекать «Силы Тигра», если боевые действия в Джебель аз-Завия ограничатся локальной операцией — войска генерала Сухейля аль-Хасана пойдут в бой, если будет объявлена четкая цель, например, освобождение М-4 или города Джиср аш-Шугур.

«Если мы увидим наступательную операцию с решительной целью, то в ее авангарде мы увидим 25-ю СпН («Силы Тигра»), 5-й штурмовой корпус, 1-ю танковую дивизию САА — при поддержке ополчения и Республиканской гвардии. По крайней мере на первом этапе мы, скорее всего, не увидим вовлечения крупных сил шиитского ополчения, — хотя Иран располагает контингентами к югу от Алеппо, — их, скорее всего, приберегут для более масштабных стадий конфликта. Это резерв усиления, которым располагает Асад на случай разрастания операции», — указал Рожин.

«Силы Тигра» неоднократно доказали, что являются самым успешным подразделением САА.

Вероятно, что Турция не сможет и не станет всерьез мешать «Тиграм» — однако постарается не пустить их на М-4.

«В этом районе всего один опорный пункт турецкой армии, который «Силы Тигра» в случае необходимости смогут обойти. Турция, скорее всего, не будет всерьез противостоять такой операции — она может сделать грозный вид, осудить на словах, но выдаст только ограниченную реакцию», — подытожил Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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