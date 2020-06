«Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана готовы остановить провокацию террористов ХТШ в Идлибе

Сирийский спецназ генерала Сухейля аль-Хасана готовит контрудар, который сорвет планы боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба. О провокациях и попытке контрнаступления боевиков в гористом районе Джебель аз-Завия — в материале Федерального агентства новостей.

Обстановка на юге Идлиба накаляется — террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) вновь нанесли удар по деревне Танджара, вступив в бой с Сирийской Арабской Армией и частями ополчения. Медиаресурсы боевиков, связанные с оперативным штабом «Ва-Харид аль-Муминин», сообщают, что боевикам удалось захватить Танджару и деревню Аль-Фатира, якобы взяв при этом в плен высокопоставленного офицера САА (его имя не называется). По данным агентства Step News, боевики пытаются развить наступление западнее, в районе населенного пункта Аль-Манара в долине Аль-Габ. Впоследствии стало известно, что Танджара не была захвачена — боевики встретили серьезное сопротивление и откатились, потеряв убитыми более 30 человек.

Новая вылазка боевиков может положить конец трехмесячному перемирию в Идлибе. Турция так и не выполнила условия московских соглашений, подписанных 5 марта Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, — боевики не покинули «демилитаризованную зону» к югу от трассы М-4 и с негласной поддержкой Турции блокировали совместное российско-турецкое патрулирование на трассе М-4.

Утром 8 июня стало очевидно, к чему привели попытки Турции сохранить под своим контролем Идлиб, — пользуясь контролем над М-4, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» спешно перебросили десятки «джихад-мобилей» для атаки в районе Танджары.

Турция в очередной раз сделала все, чтобы помочь террористам, — так же, как это происходило в ходе зимней кампании САА. Перемирие, предложенное Москвой и поддержанное Башаром Асадом ради прекращения кровопролития и стабилизации обстановки для мирного населения в Идлибе, террористы с позволения Турции использовали, чтобы восстановить силы и нарастить доступный парк боевой техники. Анкара оказалась полностью неспособна выполнить взятые на себя еще в 2018 году обязательства по расформированию радикальных группировок в Идлибской зоне деэскалации — или же просто не захотела этого сделать.

В начале мая террористы провели разведку боем, на короткое время захватив Танджару и после отступив под ударами САА. В районе Джебель аз-Завии не прекращались провокации боевиков. Теперь боевики вывели противостояние на юге Идлиба на решительный этап.

По данным корреспондентов агентства ANNA News, в попытке контрнаступления на юге Идлиба принимают участие наиболее радикальные террористические группировки, в том числе боевики «Хурас ад-Дин», связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). Российские военные корреспонденты отмечают, что сейчас для Турции — самый подходящий момент продемонстрировать свою готовность к борьбе с терроризмом и нанести удар боевыми БПЛА в спину атакующим боевикам. Однако реакции турецкой стороны до сих пор нет.

Между тем атака террористов открывает отличную возможность для удара бойцам 25-й дивизии специального назначения САА, известной как «Силы Тигра» — по прозвищу своего военачальника, генерала Сухейля аль-Хасана. Значительные силы «Сил Тигра» сосредоточены в районе Маарет ан-Нумана, подкрепления к ним поступали в течение всей недели.

Сейчас генерал Сухейль аль-Хасан является самой серьезной угрозой для террористов к югу от трассы М-4, считает военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин – всего один успешный удар «Сил Тигра» в западном направлении позволит вымести боевиков из демилитаризованной зоны.

Борис Рожин напомнил: разговоры о силовой зачистке демилитаризованной зоны к югу от М-4 идут уже давно, однако Москва строго придерживалась соглашений, заключенных Путиным и Эрдоганом, ожидая решительных действий от Турции.

На текущий момент известно, что в результате ударов сирийской авиации по боевикам в районе Танджары были уничтожены по крайней мере три боевика «Хурас ад-Дин».

3 Hurras al din terrorist have been confirmed killed today by SAA-RUAF in south idlib CS. their names: Khattab Abu Awwad- Abu khaled al Diri- Abu Abdo Sarmin pic.twitter.com/xzyVS1Qu47