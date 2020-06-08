В Пушкине рассказали о совместном проекте Андрея и Юлии Норкиных

Телеведущий Андрей Норкин может перестать выступать с развлекательной программой «Другой формат» из-за смерти супруги Юлии, заявил директор пушкинского джаз-клуба «Арт-Ликор» Алексей Иванов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«В Пушкине последнее выступление Норкина должно было состояться в местном доме культуры в апреле. Его отменили из-за пандемии. Юлия принимала непосредственное участие в организации концертов. Она помогала в сборке материалов, устанавливала контакты. В общем, это был их совместный проект, и я не думаю, что он теперь будет всем этим заниматься», — рассказал Алексей Иванов.

По словам собеседника ФАН, Юлия Норкина всегда присутствовала на концертах своего мужа. Он отметил, что журналистка была не только профессионалом своего дела, но и замечательным человеком.

«Она была не просто женой, но другом и соратником. Всегда поддерживала своего мужа, ко всему относилась с юмором. Я ни разу ее в плохом настроении не видел, всегда компанейская и отзывчивая. Плюс всегда ухоженная, она была женщиной, которая вызывала только положительные эмоции», — добавил Иванов.

Отметим, что Андрея и Юлию Норкиных хорошо знают в Пушкине. Телеведущий неоднократно выступал с концертной программой «Другой формат» в пушкинском джаз-клубе.

5 июня стало известно о кончине супруги Андрея Норкина, ведущего общественно-политического ток-шоу «Место встречи», которое выходит в эфир по будням на канале НТВ, — теле- и радиоведущей Юлии Норкиной. Причиной смерти был назван инфаркт.

Церемония прощания с журналисткой состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине 6 июня, во время которой Норкин попросил не делать фотографий. При этом он сам позже выложил в социальных сетях снимок жены в гробу. Организацию похорон Юлии Норкиной взял на себя ее сын от первого брака Александр.