Зампредседателя СПЧ Киркора напомнила о равной ответственности партнеров за аборт

Санкт-Петербург, 8 июня. Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, директор некоммерческой организации «Авторский центр «Мир семьи» Ирина Киркора высказалась против инициативы выведения абортов из системы ОМС.

«Я против подобной инициативы, поскольку это ограничивает право женщины на качественное оказание медицинской помощи. Право женщины самой распоряжаться своими правами у нас в приоритете, поэтому нельзя экономить на этом», — заявила она в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Запрет абортов и семейные ценности. Допустима ли принудительная стерилизация людей».

Вопрос о том, не оплачивает ли государство тем самым убийство ребенка, эксперт считает спекулятивным.

«В Российской Федерации ребенок считается человеком с момента рождения, появления на свет. По действующему законодательству, аборт — это не убийство ребенка», — напомнила Киркора.

В то же время выведение аборта из системы ОМС или иное ограничение его финансирования является явным нарушением прав человека.

«Это поставит женщину в определенные условия, ей придется делать аборт подпольно или уезжать в другую страну, — считает спикер ФАН. — Мы должны понимать, почему женщина делает аборт, часто это происходит по медицинским показаниям. Те, кто решается на процедуру по социальным причинам, идут на этот шаг, так как понимают, что не в силах поднять ребенка. В основном по причине того, что мужчины не исполняют своих обязательств».

Возражает зампредседателя Совета по правам человека и против принудительной стерилизации женщин, у которых при развитии плода обнаружены какие-либо отклонения.

«Если у плода имеются отклонения — это показание к аборту или преждевременным родам. Потом у женщины могут быть другие дети, зачем нам лишать ее материнства? Мне так страшно, когда общество хочет влезть в процесс интимных отношений, регламентировать их», — говорит она.

Комментируя вопрос, не нарушаются ли права граждан, которые вынуждены платить слишком много за презервативы и контрацептивы, Киркора ответила, что СПЧ не тот орган, куда следует его адресовать. Между тем она уверена, что вопрос отечественного производства этих изделий и препаратов, их доступности всем слоям населения правительству РФ необходимо решать.