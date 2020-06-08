Дамаск, 8 июня. Серьезные бои начались в районе населенных пунктов Аль-Халуба и Флейфель в Сирии между бойцами «Лива аль-Кудс» при поддержке официальной армии САР и террористами.

Боевые действия идут в долине Аль-Габ, которая расположена на стыке провинций Хама и Идлиб. В воскресенье боевики перебросили крупное подкрепление к фронту. Боевики сообщают о захвате деревни Танджара, где, по некоторым данным, продолжают идти боевые столкновения. Кроме того, отмечается активность авиации ВВС Сирии в этом районе.

По данным издания ANNA-News, «сегодняшнюю атаку проводят отъявленные террористы», среди которых есть члены группировки «Хурас ад-Дин» («Стражи религии»), разделяющие идеологию и точку зрения запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»1.

«Это отличный повод для турецких военных доказать свою преданность борьбе с терроризмом. По идее, сейчас в небо должны быть подняты турецкие беспилотники, и они должны стереть с лица земли террористов. Но мне кажется, что в очередной раз вся тяжесть по борьбе с террористами выпадет на долю сирийских военных. А турки предпочтут не заметить этого происшествия», — написал военный корреспондент ANNA-News Александр Харченко.

По последним данным, деревня Танджара боевиками захвачена не была. В прошлый раз боевики воспользовались фактором неожиданности, однако сейчас были подготовлены силы, которые дали отпор террористам. Они отступили, потеряв более 30 человек.

Корреспонденты Федерального агентства новостей подтвердили информацию о боях в районе Джебель аз-Завии и выдвинулись к месту событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.