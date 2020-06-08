В Москве завершается режим самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

В Москве завершается режим самоизоляции
В Москве завершается режим самоизоляции. В столице с 9 июня начнется новый этап снятия ограничительных мер. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что Москва смогла успешно подготовиться к распространению инфекции и миновать катастрофы, все это благодаря общим усилиям врачей и горожан.
«Уже несколько недель, медленно, но верно, пандемия идет на спад, снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписываются больше людей, чем вновь поступают, все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни. <…> Все основные ограничения, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер, в июне будут сняты», — сказал Собянин.
Уже завтра в столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, график прогулок. Москвичи, в том числе и старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. Заработают социальные и льготные карты для проезда в общественном транспорте. Откроются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Отменят ограничения для каршеринга, общественных, научных организаций, киностудий и студий звукозаписи. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции без зрителей. Кроме того, будет разрешено посещение кладбищ. Остальные ограничения снимут до конца июня.
Россияне смогут выезжать из страны для работы и учебы
Премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы или лечения. Об изменениях в режиме ограничений он рассказал сегодня на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу тех или иных серьезных причин. В правительство поступило много обращений на эту тему. И мы вносим изменения в режим ограничений для людей, которые попали в такую ситуацию. Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — пояснил Мишустин.
Также въехать в Россию смогут иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе. Михаил Мишустин отметил, что прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает двух процентов. Однако, в регионах ситуация разная, в некоторых из них заболеваемость несколько увеличилась. В Москве, которая раньше всех столкнулась с этой проблемой, и где было выявлено больше всего случаев коронавируса, прирост ниже среднероссийского и составил всего 1%.
Владимир Путин поздравил соцработников с праздником
Владимир Путин поздравил социальных работников с их профессиональным праздником. Глава государства провел встречу в режиме видеоконференции. Отдельно отметил деятельность соцработников, а также волонтеров и представителей НКО во время распространения в нашей стране коронавирусной инфекции.
«Когда пришла беда, опасная эпидемия, многие из вас проявили свои лучшие качества, не оставили, не бросили зачастую беспомощных людей, постарались защитить, уберечь своих подопечных. Может быть, не все получается, но, уверен, большинство из вас сделали все, что могли. Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм, за деятельное участие в защите наших граждан от коронавируса», — сказал Путин.
Президент отметил, что в период распространения коронавируса для соцработников предусмотрены специальные меры поддержки — дополнительные выплаты. А также поощрения для людей, которые взяли к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот. Ряд льгот и преференций касается и социально ориентированных НКО.