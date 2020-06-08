В Москве завершается режим самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

В Москве завершается режим самоизоляции В Москве завершается режим самоизоляции. В столице с 9 июня начнется новый этап снятия ограничительных мер. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что Москва смогла успешно подготовиться к распространению инфекции и миновать катастрофы, все это благодаря общим усилиям врачей и горожан. «Уже несколько недель, медленно, но верно, пандемия идет на спад, снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписываются больше людей, чем вновь поступают, все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни. <…> Все основные ограничения, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер, в июне будут сняты», — сказал Собянин. Уже завтра в столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, график прогулок. Москвичи, в том числе и старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. Заработают социальные и льготные карты для проезда в общественном транспорте. Откроются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Отменят ограничения для каршеринга, общественных, научных организаций, киностудий и студий звукозаписи. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции без зрителей. Кроме того, будет разрешено посещение кладбищ. Остальные ограничения снимут до конца июня.

Россияне смогут выезжать из страны для работы и учебы Премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы или лечения. Об изменениях в режиме ограничений он рассказал сегодня на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу тех или иных серьезных причин. В правительство поступило много обращений на эту тему. И мы вносим изменения в режим ограничений для людей, которые попали в такую ситуацию. Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — пояснил Мишустин. Также въехать в Россию смогут иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе. Михаил Мишустин отметил, что прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает двух процентов. Однако, в регионах ситуация разная, в некоторых из них заболеваемость несколько увеличилась. В Москве, которая раньше всех столкнулась с этой проблемой, и где было выявлено больше всего случаев коронавируса, прирост ниже среднероссийского и составил всего 1%.