Москва, 8 июня. Дискриминация иного мнения, травля и сексуальное насилие ожидают многих детей, воспитывающихся в однополых парах. Это подтвердил подросток Олег, который на протяжении пяти лет проживал в Германии со своим отцом-гомосексуалистом и его бойфрендом.

В интервью изданию Nation News парень рассказал, что его родители развелись, когда ему было 13 лет, поскольку отец заявил, что любит мужчин. После этого мать подростка вернулась в Россию, а сам Олег решил остаться с отцом.

Первое время нетрадиционная семья жила в согласии, но затем «родители» принялись перевоспитывать подростка, полюбившего тяжелую музыку.

«Для начала у нас дома стали появляться другие геи. Постоянно. И каждый считал нужным провести со мной беседу. Некоторые даже пытались меня лапать. Я рассказал об этом отцу, но он ответил, что нет ничего страшного в этом. Люди просто более раскрепощенные, в отличие от общества, которое их окружает», — поделился Олег.

Все закончилось тем, что бойфренд отца изнасиловал подростка, причем показаниям потерпевшего так никто и не поверил.

«Я не хотел находиться рядом с ним и тем более рядом с Максом. Тем более что еще два раза Макс принуждал меня к оральному сексу. После второго я порезал себе вены. В больнице рассказал всю историю. И вы думаете, что меня кто-то защитил? Нет. Никто не поверил», — отметил подросток.

Сейчас Олег находится в России, куда попал, получив учебную визу, но все-таки планирует вернуться в Германию.

Проблему воспитания детей в однополых парах еще раз обнажил ролик Федерального агентства новостей о необходимости участия в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Напомним, изменения предполагают закрепление в основном законе понятия семьи, как союза мужчины и женщины.