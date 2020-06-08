Путин пообещал разобраться с трудностями при оформлении заявок на выплаты опекунам

Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин пообещал, что вопрос с трудностями процедуры оформления заявки на выплату временным опекунам через портал «Госуслуг» будет решен. Об этом он сообщил на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.

В ходе обсуждений главе государства выразили благодарность за выплаты, которые положены опекунам детей и стариков, а также сообщили, что у граждан возникают сложности при оформлении таких выплат черен онлайн-портал, попросив упростить процедуру создания заявки.

«Мы обратим на это внимание. Мне не понятно, почему какие-то сложности возникают, но коллеги слышат меня и, уверен, реакция будет», — заверил президент.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минфину в 2020 году 145,6 млн рублей на выплаты россиянам, у которых на временном или сопровождаемом проживании находятся инвалиды, пожилые люди и дети-сироты. Ежемесячный размер одного такого пособия составляет 12 130 рублей.