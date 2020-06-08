Сирия, 8 июня. 65-е совместное патрулирование Турции и РФ прошло в Хасаке. САА не позволила террористам прорвать оборону на границе Идлиба и Хамы. Заминированный мотоцикл взорвался у КПП курдских боевиков у города Гаранидж в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: предотвратили попытку боевиков продвинуться в районе административной границы между Идлибом и Хамой.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании мотоцикла у блокпоста SDF в населенном пункте Гаранидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили о смерти высокопоставленного полевого командира РПК в Иракском Курдистане; столкнулись с митингами жителей в городе Аль-Эзба на севере Дейр-эз-Зора.

«Ансар ат-Таухид»: перебросила подкрепления на юг Идлиба.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провели 65-е патрулирование на севере Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Прогремел взрыв в одном из занимаемых курдскими бандгруппами районов провинции. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (SteeleSyAA), детонировало СВУ, установленное на мотоцикле. Инцидент произошел неподалеку от контрольно-пропускного пункта «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Гаранидж. О возможных жертвах среди местных жителей или курдских боевиков пока ничего неизвестно. В минировании транспортного средства подозреваются террористы «Исламского государства», действующие подпольно.

Между тем, еще в одном городе, оккупированном SDF, вспыхнули митинги. Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzor24), демонстрации организовали жители населенного пункта Аль-Эзба в северной части региона. Протестующие требуют повышения уровня жизни. Напомним, ранее также поступали сообщения о протестах в деревне Абриха. Члены SDF пока никак не отреагировали на растущий уровень недовольства среди населения.

Провинция Идлиб

Вслед за запрещенной в России группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» свои отряды на юг Идлиба перебросили боевики формирования «Ансар ат-Таухид», передает на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4). Правительственные силы тем временем стягивают к линии разграничения сил бронетехнику.

По информации Twitter-канала (kyruer), противники уже начали обмениваться ударами. Так, в ответ на провокационные обстрелы боевиков Сирийская Арабская Армия (САА) открыла огонь по их укреплениям в окрестностях населенного пункта Кафр-Увейд.

В то же время поступают сообщения о вооруженных столкновениях. Так, оперативный штаб «Ва-харид аль-Муминин» опубликовал заявление о захвате населенного пункта Аль-Фатира в Идлибе и города Танджара в Хаме. Однако незамедлительные действия правительственных сил вынудили террористов вернуться на исходные позиции.

Провинция Хасака

В Северной Хасаке состоялось 65-е совместное патрулирование Турции и РФ. Как передает военный источник в Telegram (NovostiDamask), объединенные силы российской военной полиции и ВС Турции обследовали район города Дербасия. Никаких подробностей о ходе мониторинга пока не поступало.

Между тем из-за рекордно высокой стоимости доллара начали закрываться магазины в городе Аш-Шаддади в южной части провинции. Об этом заявляет Twitter-канал (SOHEB2019). Напомним, военные аналитики связывают это с новыми санкциями США.

Ирак

Медиапорталы, подконтрольные курдской группировке Рабочая партия Курдистана (РПК), сообщили о том, что один из высокопоставленных полевых командиров формирования по прозвищу Касем Анджин был убит в результате воздушной атаки турецких ВВС. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (rybar), авиаудары наносились по району деревни Сфара на севере провинции Сулеймания еще в конце мая. Известно, что Касем Анджин был рожден на территории Турецкого Курдистана и вступил к РПК в 1989 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.